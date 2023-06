ANTIMONÀRQUICS

Els Mossos d'Esquadra detenen a Girona el veterà militant independentista Quim Tell durant una protesta davant de la seu de la Fundación Princesa de Girona

Seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret) on ha estat detingut Quim Tell (07/06/2023)

Avui la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una concentració a les 19:30h a la Plaça del Vi de Girona en contra dels premis de la Fundación Princesa de Girona. Mitja hora més tard els mossos d'esquadra han detingut el veterà militant independentista Quim Tell quan intentava penjar una pancarta a la seu de la Fundación Princesa de Girona (carrer Juli Garreta cantonada amb Ronda Sant Antoni Maria Claret).

A quarts de nou del vespre els manifestants s'han desplaçat fins la comissaria dels mossos d'esquadra de Vista Alegre de Girona (tot i que han estat bloquejats al carrer del Carme) on han fet càntics demanant la llibertat de Joaquim Tell i en contra de la monarquia. A un quart de deu els concentrats han cantat la versió antiga de Els Segadors per demanar la llibertat del detingut i commemorar el Corpus de Sang del 7 de juny de 1640.

A la comissaria de Vista Alegre exigint la llibertat d'en Tell #GironaRepublicana #ForaMonarquia pic.twitter.com/ysENNe1DeX — Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) June 7, 2023