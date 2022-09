Repressió

Tomàs Sayes en Llibertat

Passades les 12h, Tomàs Sayes ha estat posat de nou en llibertat un cop haver passat a disposició judicial a Terrassa. Sayes va ser detingut ahir a la nit en un control dels mossos d'esquadra quan tornava a casa després d'assistir a les mobilitzacions de la Diada i ha passat la nit al calabós de la Comissaria de Terrassa. Segons els mossos d'esquedra, la detenció s´ha dut a terme per no haver atès les citacions del Juyjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell arran d'un tall a la carretera entre Bellver i Prullans a causa de la mobilització per l'empresonament del raper Raper Pablo Hasel.

Cal recordar que va ser detingut a final del passat mes de juliol i posat en llibertat després de passar una nit al calabós de la policia espanyola de la Seu d'Urgell. El fet de mantenir una actitud de desobediència davant la persecució de les citacions ha originat la detenció. Tomàs Sayes, membre de Llibertat.cat, del CDR de la Cerdanya i de l'ANC.