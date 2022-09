Repressió

El company Tomàs Sayes detingut de nou per les protestes de suport a Pablo Hasél

Cal recordar que va ser detingut a final del passat mes de juliol i posat en llibertat després de passar una nit al calabós de la policia espanyola de la Seu d'Urgell. El fet de mantenir una actitud de desobediència davant la persecució de les citacions ha originat la detenció. Tomàs Sayes, membre de Llibertat.cat, del CDR de la Cerdanya i de l'ANC.

Ahir, en plena diada, en Tomàs va ser detingut altre cop pels mossos d'esquadra tornant de Barcelona en un control a l'alçada de Terrassa i traslladat a Terrassa. Ha hagut de tornar a passar una nit al calabós per la mateixa causa després d'haver estat detingut i posat en llibertat per declarar en una nova citació. Davant d'aquesta nova detenció s'ha convocat una concentració immediata als Jutjats de Terrassa.

El passat 27 de juny es va decretar una 'crida i cerca' pel seu acte de desobediència davant els tribunals espanyols. Es preveu que el 30 de juliol segurament passi el mateix amb un altre acusat d'organitzar manifestacions en suport a Pablo Hasél, que com Sayes van decidir no presentar-se als jutjats com a acte de desobediència

Sayes ja ha estat perseguit en altres ocasions pe la justícia espanyola: el desembre de 2019 va ser citat als jutjats de Perpinyà després de ser retingut i identificat durant el tall del Tsunami Democràtic de la Jonquera, per part de la policia francesa; el febrer de 2019 va ser detingut per agents dels Mossos per no haver-se presentat a declarar al jutjat de Puigcerdà acusat d'un delicte de manifestació il·legal en una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

Es tracta d'una persona molt reconeguda al moviment independnentista, per haver inciat una vaga de fam (31 dies) en defensa de l'ensenyament públic el 2009 i per haver format part del Secretariat Nacional de la CUP i del Secretariat de l'ANC pel Berguedà.