La revolta popular a Vic aconsegueix celebrar una festa del poble i per al poble, sense bisbes ni fatxes

Amb la suspensió del bisbat de fer la misa solemne per evitar el conflicte amb les comparses, i la festa popular ha triomfat als carrers de Vic.

Vic ha viscut una Festa Major insòlita i plena de simbolisme. Davant la protesta decidida de les comparses i colles populars contra la presència del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, el bisbat ha optat per suspendre els actes eclesiàstics previstos, especialment la tradicional missa solemne, per evitar un conflicte amb la cultura popular.

La plaça ha estat plena de vida i reivindicació, malgrat que també hi ha comptat amb la presència del rei Felip VI, al concert de Festa Major a la plaça Major de Vic amb #Elsmontgrins. "Nomes ens hi falta els bisbes de Vic i de Fachadolid tambe cap per avall!", diu una piulada

Les colles i comparses han convertit els carrers en un escenari de festa lliure i autogestionada, reclamant que la festa sigui del poble i per al poble, sense bisbes ni fatxes, sense sotanes ni imposicions.

Amb aquesta victòria popular, la cultura i la sobirania han tornat a triomfar davant les imposicions de les institucions eclesiàstiques i de l’estat espanyol.

Concert de Festa Major a la plaça Major de Vic amb #Elsmontgrins i el Borbó d’espectador privilegiat! Nomes ens hi falta els bisbes de Vic i de Fachadolid tambe cap per avall!#festamajorVic pic.twitter.com/W1rlbYusDL — Jordi Mulet ||⭐️|| (@jmuletgvic) July 5, 2025

Per primera vegada hem participat en un seguici laic de Festa Major, gràcies a la mobilització popular.



Per una festa major del poble i per al poble, ni bisbes ni fatxes! #Vic #Osona pic.twitter.com/FB7qaPfdgK — CUP Vic (@cupvic) July 5, 2025