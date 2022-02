#MeridianaResisteix

Denuncien a les xarxes que cada cop desallotgen amb més violència al tall de la Meridiana

Fan una crida per sumar més gent als talls de la Merdiana d'aquest cap de setmana

D'ençà dilluns passat, el Mossos desallotgen la Meridiana per evitar els talls de Trànsit , però el col·lectiu va resistint els embats policials per reinvidicar el dret a la protesta. Tot i així, han denunciat que els Mossos cada cop desallotgen amb més violència.

El col·lectiu Meridiana Resisteix ha fet una a les xarxes: "Fem una crida per aquest dissabte i diumenge per defensar els talls a la Meridiana davant la indignitat i la repressió d'un govern titella i en mans d'in Estat, feixista i opresor. Per la llibertat dels nostres drets, per una República catalana lliure i la independència, per la fi de la repressió i la llibertat de tots el represaliats polítics. Us hi esperem a totes. Veniu a Lluitar-hi a resistir-hi amb nosaltres! Desobediència!"