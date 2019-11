en defensa del territori

Aturem Bcn World i GEPEC-EdC anuncien la caducitat de la llicència de casino de Hard Rock i en sol·liciten la seva revocació

L’Assemblea Aturem Bcn World i GEPEC-EdC registraren ahir, 26 de novembre de 2019, una petició dirigida a la Direcció General de Tributs i Jocs del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, perquè revoqui la llicència de casino a Hard Rock.

El motiu es trobaria en què l’empresa no hauria presentat tota la documentació requerida en l’adjudicació de maig de 2018, en el termini d’un any i mig, és a dir, a novembre de 2019. Concretament el Pla de desenvolupament constructiu, així com els contractes de finançament de l’operació.

Segons es pot comprovar en la petició adjunta en aquest correu, Aturem Bcn World i GEPEC-EdC sol·licitaren que es revoqui l’autorització a Hard Rock BCN IR, SAU de la instal·lació i explotació d'un casino de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou per incompliment dels requisits Sisè i Setè de la Resolució VEH/985/2018, de 22 de maig (DOGC núm. 7627 de 25 de maig de 2018), en relació al que disposen les bases de l’annex de la Resolució ECO/1982/2015, de 7 de setembre. A més a més atesa la revocació, es sol·licità que es declari desert el concurs públic.

Segons informacions d’Aturem Bcn World, la compra dels terrenys a la Caixa es troba bloquejada i, en cas de consumar-se la compra, implicaria uns riscos financers gravíssims per la Generalitat. És per això que Aturem Bcn World i GEPEC-EdC fan una crida al Govern, en particular al President i Vicepresident, que posin de nou el comptador a zero i que posin fi a aquesta operació especulativa d’uns terrenys propietat de la Caixa i que, fins ara, només ha fet que portar maldecaps legislatius i econòmics al Govern, així com un sentiment de frustració generalitzat.

Així mateix, aquesta informació s’ha fet arribar a tots els grups parlamentaris perquè des del Parlament de Catalunya es facin els passos corresponents per derogar tot el marc legislatiu fallit que havia de permetre el projecte anomenat Bcn World.