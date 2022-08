LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol que les noves estacions de Girocleta reforcin la mobilitat sostenible als instituts

· Villarreal: “L’objectiu que s’ha de fixar Girona a mitjà termini és que tots els equipaments que concentren centenars de persones diàriament disposin d’una estació de Girocleta de referència”

Girona rebrà 324.000€ europeus per fer estacions de Girocletes, cosa que es traduirà en el desplegament de nou estacions noves per reforçar la xarxa. El govern ja ha anunciat que n’hi ha tres d’assignades: al Mercat del Lleó, a l’encreuament entre el carrer Marquès Caldes de Montbui i l’Avinguda Lluís Pericot i al Passeig d’Olot. Tanmateix, Guanyem Girona ha fet pública la seva proposta d’estacions per les 6 restants i ha posat l’accent en la voluntat de reforçar els instituts de la ciutat i fomentar així la mobilitat sostenible entre el jovent. Per a Guanyem, les futures estacions de Girocleta han de servir per acabar de connectar els diversos equipaments públics que concentren milers de persones cada dia i que a dia d’avui encara no disposen d’una estació propera.

El regidor Xavier Villarreal ha defensat la proposta: “l’objectiu que s’ha de fixar Girona a mitjà termini és que tots els equipaments que concentren centenars de persones diàriament disposin d’una estació de Girocleta de referència. Si ens n’assegurem, farem un pas de gegant cap a una ciutat més amable”.

Així doncs, l’aposta de Guanyem passa per situar les futures estacions de Girocleta prop de l’institut Santa Eugènia, permetent que també doni servei a l’Hospital Santa Caterina; una segona la situaria a tocar de l’institut Montilivi, acostant el servei també a al campus universitari de la UdG; o una altra al carrer Reggio Emilia, prop de la zona de Mas Gri, que aproparia el servei a la nova Clínica Girona, al futur institut Ermessenda i al futur aparcament dissuassiu.

D’altra banda, després de l’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB, Villarreal també veu important reforçar el servei a la zona de Fontajau incorporant una parada prop del pavelló, o bé a l’extrem oest de la Rambla Xavier Cugat o bé a tocar de l’escola de Domeny. La proposta de la formació també passa per reforçar l’altra banda del Ter, a la Devesa, situant una parada que doni servei a l’Auditori, al Palau Firal i al Palau de Justícia.

Finalment, des de Guanyem aposten per replantejar la situació de la Girocleta a Pont Major. Per a Villarreal, l’estació del barri, estrenada fa tot just tres anys, es troba a mig camí de les dues principals zones residencials i allunyada de l’institut Narcís Xifra i del Centre Cívic. Per això, des de la formació municipalista proposen traslladar l’actual estació i construir-ne una de nova. Una es situaria més al sud, prop de l’institut, i l’altra més al nord, prop del Centre Cívic.

Amb la proposta que Guanyem fa pública s’assoliria que tots els instituts públics de Girona disposessin d’una estació de Girocleta a menys de 250 metres de distància. “Fomentar la mobilitat sostenible a l’adolescència és fonamental per assegurar que els vehicles d’ús habitual dels gironins i gironines del futur cada vegada són més nets”, ha explicat Villareal.

En un futur Guanyem també creu que caldria acostar el servei als veïns de Sant Daniel i Montjuïc, situant una parada als Jardins de John Lennon i una altra que arribi fins a la plaça de Salt, que permetria que molts treballadors del polígon de Mas Gri hi arribessin en bicicleta.