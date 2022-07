LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona proposa la creació d’una xarxa de refugis climàtics

· En una moció, demanen estudiar la construcció d’una nova piscina a l’aire lliure i adaptar el calendari de la de la Devesa a la nova realitat climàtica

L’agost de l’any passat, amb l’avís d’una onada de calor similar a la que assetja Girona i la resta d’Europa aquests dies, Guanyem Girona va demanar que s’habilitessin refugis climàtics a la ciutat -espais públics, a l’aire lliure o tancats, que permeten gaudir d’un confort tèrmic durant les hores del dia més perilloses. Ara el principal partit a l’oposició ha explicat que presentarà una moció al ple acompanyada d’una bateria de propostes per “forçar el govern gironí a actuar davant d’aquesta nova realitat”. Llagostera, Riudellots o Palafrugell són alguns municipis de l’entorn que ja han anunciat mesures per esmorteir els efectes adversos de l’onada de calor però des de Guanyem han lamentat que a Girona no s’han anunciat cap tipus d’actuacions: “Hem començat unes setmanes on serà habitual arribar als 36 graus, això són temperatures extremes que mereixen mesures urgents”, ha exposat el regidor Xavier Villarreal, que ha explicat que la moció ha de ser el punt de partida “d’una nova manera d’afrontar els episodis climàtics extrems”.

La proposta de Guanyem passa per desplegar una xarxa de refugis climàtics per a la població en episodis d’onada de calor on puguin gaudir d’una temperatura acollidora. A llarg termini aquesta xarxa s’hauria de basar sobretot en espais renaturalitzats a la ciutat on el verd hi guanyi protagonisme i a curt termini en espais amb ombra ja disponibles i dels equipaments municipals.

En aquest sentit, des de la formació municipalista han definit com una “anomalia” que els centres cívics i les biblioteques redueixin els horaris durant el juny i el juliol i estiguin tancats durant l’agost. “Les biblioteques públiques i la xarxa de centres cívics s’han de potenciar i donar a conèixer a les veïnes i veïns com a espais a la seva disposició per reposar”, ha explicat Villarreal.

Alhora, el regidor del principal partit a l’oposició ha recordat que els episodis climàtics extrems són conseqüència de l’emergència climàtica i que la principal actuació a llarg termini ha de ser la de fer “una ciutat més verda i resilient”. Així, Villarreal ha definit l’arbrat com “el gran aliat contra la calor” i ha reivindicat un augment de la xarxa verda municipal. En aquest sentit, la proposta de Guanyem també especifica la importància de convertir els patis de les escoles en refugis climàtics amb més vegetació i punts d’aigua. La proposta de Guanyem també contempla el desplegament de fonts d’aigua portàtils i cortines d’aigua vaporitzada a les places dures.

Estudiar la construcció d’una nova piscina descoberta

Finalment, la moció de Guanyem també demana fer front una “mancança històrica a la ciutat” i proposa estudiar la viabilitat d’una piscina descoberta nova. La formació municipalista ha advertit que la piscina de la Devesa, l’única a l’aire lliure a la ciutat, està “sobrepassada” i que ha quedat petita per una ciutat de més de 100.000 habitants. Alhora, la formació també planteja a la moció que el calendari d’obertura de la piscina de la Devesa s’adapti a la nova realitat climàtica. Xavier Villarreal ha recordat que la piscina no s’obre fins el 20 de juny i tanca l’11 de setembre, unes dates “que no concorden amb la realitat climàtica de la ciutat”. “De principis de juny i fins l’octubre la calor apreta fort. Hem de ser capaços d’adaptar-nos perquè no pot ser que torni a passar que en plena onada de calor la piscina estigui tancada. Cal una millor planificació.”, ha reblat.