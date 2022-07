GUANYEM GIRONA

Guanyem Girona adverteix que el Modern pateix talls de llum un any després de la seva inauguració

· Guanyem porta al ple municipal els problemes al sistema elèctric de l’equipament municipal, que manté la instal·lació provisional de les obres tot i que ja fa més d’un any que es va inaugurar

· S’han suspès sessions del Truffaut a mitja pel·lícula i ocasionalment s’ha hagut d’anul·lar part de la programació perquè la llum salta

El juliol de 2021, ara fa just un any, el Cinema Truffaut tornava a casa seva, a l’antic Cinema Modern, després de la finalització de la primera fase de les obres d’adequació d’aquest equipament municipal. Tot i això, Guanyem Girona ha portat el plenari municipal unes deficiències que dificulten el normal funcionament de l’espai. Tal i com ha denunciat Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de la formació municipalista, el Truffaut ha patit de manera reiterada talls de llum durant les projeccions perquè la instal·lació elèctrica encara és la provisional de les obres i amb l’augment de demanda elèctrica provoca que saltin els ploms.

Així, tal i com ha exposat Salellas, el Truffaut ha hagut de suspendre algunes projeccions a mitja pel·lícula perquè la llum marxava reiteradament i que això també ha obligat a suspendre’n alguna sessió.

Així mateix, des de Guanyem també han lamentat que fa més d’un any que la façana del Cinema Modern presenta un aspecte “de deixadesa” perquè es manté el cablejat provisional penjat “de mala manera”. Alguns veïns també han denunciat en alguna ocasió a les xarxes socials aquesta problemàtica.

D’altra banda, des del principal partit a l’oposició al consistori gironí també han lamentat els endarreriments en la segona fase del Cinema Modern, que ha d’incloure la segona sala del Truffaut així com un teatre amb grades retràctils. En un principi la segona fase s’havia d’iniciar a principis de 2022 per un cost d’uns 1,6 milions d’euros que havia d’assumir l’Ajuntament, però des de Guanyem constaten que a dia d’avui “aquestes obres ni han començat ni se sap d’on sortiran els diners per finançar-les”.