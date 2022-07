LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol incloure partides de foment de l’esport de base i millores dels entorns escolars a canvi d’aprovar subvencions als clubs professionals

· Per a Guanyem el govern “s’oblida” de les entitats esportives de base i per això incorpora a la negociació “un tomb estratègic” incloent-t’hi partides en aquesta línia

Al proper ple de dilluns 11 de juliol el govern gironí vol portar d’urgència l’aprovació d’una partida per augmentar les subvencions el Bàsquet Girona (passaria de 25.000€ a 100.000€), l’Uni Girona (passaria de 90.000€ fixes més 30.000€ variables a 100.000€ fixes) i el Club de Patinatge Artístic (10.000€) i contractar dues persones a la regidoria d’Esports de l’Ajuntament (40.000€). Per tal de finançar aquestes accions el govern finalment ha obert la possibilitat de gastar el romanent municipal, un calaix on l’Ajuntament hi té diners per a possibles eventualitats i que en el seu moment havia descartat mobilitzar. Guanyem Girona creu que ara cal “fer un tomb estratègic” a la proposta que ha presentat el govern perquè suposa un augment considerable de les partides establertes. “Si financem l’esport professional és perquè hi hagi contrapartides que beneficiïn la ciutadania”, ha exposat el regidor Pere Albertí. Així doncs, la formació municipalista condiciona seu vot favorable a les subvencions als clubs a la incorporació de diverses partides que permetin fomentar l’esport base a la ciutat així com la reforma de diversos entorns de centres escolars.

“La tasca de l’Ajuntament de Girona ha de ser la de fomentar els petits projectes esportius que donen vida al dia a dia de la ciutat i que creen teixit social”, ha comentat el regidor Pere Albertí, que considera que la proposta inicial que vol portar el govern al ple “s’oblida de les entitats esportives de base”. “Volem millorar el document que ens porta al govern i redirigir diners a aquestes entitats que aporten un gran valor afegit a la ciutat”, ha reblat el regidor de Guanyem.

Així mateix, des de Guanyem consideren que la subvenció als clubs d’elit ha d’anar condicionada a plans i projectes que tinguin un retorn directe cap a les veïnes i veïns de Girona: “Si l’Ajuntament destina diner públic a finançar projectes esportius professionals cal que es justifiqui que hi haurà un retorn cap a la ciutat, per exemple amb programes d’inclusió social”.

D’altra banda, Guanyem també inclou en la negociació la remodelació dels entorns escolars d’alguns centres educatius, “una gran assignatura pendent d’aquest govern”. “Per a nosaltres és prioritari avançar cap a una ciutat més amable, segura, saludable i accessible i la reforma dels entorns escolars per allunyar el fum i el soroll dels cotxes són elements essencials per acostar-nos-hi”, ha afegit Pere Albertí. “Si el govern vol el nostre vot haurà de cedir amb accions concretes en aquests àmbits”, ha sentenciat. Així, Guanyem també creu que és una oportunitat per començar a complir amb la moció aprovada al ple de maig i que va comptar amb el suport de més 30 associacions de famílies agrupades sota el paraigua de la Revolta Escolar.

Dubtes davant la futura organització de les pistes

D’altra banda, Guanyem s'ha mostrat "preocupat" per com es gestionarà la presència de l’Uni Girona i el Bàsquet Girona, comparteixin el Pavelló de Fontajau, a la màxima categoria i com afectarà els altres clubs i entitats. Des de Guanyem han assenyalat que hi ha “dubtes” sobre els futurs usos de les pistes i infraestructures municipals: “La gestió d’horaris i pistes ja era un mal de cap pels petits clubs abans de l’ascens, ara això es podria agreujar. Cal una planificació ben precisa per garantir que cap entitat esportiva, per petita que sigui, es quedi sense un espai on poder practicar esport”, ha exposat Albertí.