GUANYEM GIRONA

Guanyem Girona proposa reformar el Mercat del Lleó

· Andreu: “El Mercat és un espai de referència de la vida econòmica i social de la ciutat i cal que s’adapti a les noves necessitats de consum i es consolidi com a centre a favor de la sobirania alimentària”

Dilluns que ve Guanyem Girona presentarà una moció al ple municipal a favor d’una reforma integral del Mercat del Lleó amb l’objectiu que es consolidi com a pol de referència del consum de proximitat a Girona i que s’adapti a les noves necessitats de consum. Aquest divendres la regidora Cristina Andreu i el regidor Pere Albertí han visitat el Mercat per parlar amb paradistes i veïns sobre la proposta que presentarà el seu grup municipal. Andreu considera que ara és el moment de treballar en aquesta reforma integral perquè el 2027 s’acabaran la majoria de concessions de les parades. “La incertesa sobre el futur neguiteja les famílies que hi tenen parada i frena possibles inversions de millora vitals per al manteniment del Mercat”, ha assegurat la representant gironina. “El Mercat és un espai de referència de la vida econòmica i social de la ciutat i cal que s’adapti a les noves necessitats de consum i es consolidi com a centre a favor de la sobirania alimentària”, ha afegit.

Per tot això, Guanyem Girona proposa obrir un espai de debat amb els paradistes del Mercat del Lleó, l’Associació de Comerciants del Mercat, els usuaris i els veïns per repensar-ne plegats els usos i serveis de manera integral, mirar com atraure nous públics i definir objectius per dotar-lo de la missió de millorar l’alimentació ciutadana i afavorir hàbits saludables i a favor de la sobirania alimentària.

Paral·lelament, volen que es treballi en l’actualització del Reglament de Règim Interior del Mercat, la norma que defineix les concessions de les parades: “els nostres hàbits de consum han canviat i també els tipus d’usos que es fa de l’equipament. La reforma és important per adaptar-nos a aquesta nova realitat i evitar així que el Mercat envelleixi i perdi el seu atractiu”, ha explicat Andreu.

La moció també demana que el nou pla d’usos del Mercat estableixi mecanismes de distribució per tal d’afavorir la sobirania alimentària a la ciutat, enfortint el consum i la producció de productes locals.

Per tal que es pugui començar a avançar en la reforma integral del Mercat del Lleó abans del 2027, Guanyem demana incloure-hi una partida pressupostària que permeti “fer avenços reals a partir de 2023”.

Finalment, el text també reclama el compliment d’una altra moció de Guanyem Girona per millorar els Mercats aprovada per plenari el 2019. Andreu ha criticat que en tres anys no s’han impulsat cap de les propostes que recollia la moció com la promoció de bosses reutilitzables i compostables als mercats municipals, el desplegament de campanyes educatives o l’establiment d’un sistema de recollida d’envasos que bonifiqués les bones pràctiques mediambientals.