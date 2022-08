LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona lamenta que es deixin al calaix una tercera part dels diners del programa Aixequem Persianes

· Guanyem explica que el 2021 l’Ajuntament només va oferir set subvencions per a la creació de nous negocis

· Salellas: “Cal un replantejament total del programa i de la difusió que se’n fa. No pot ser que tot i destinar-hi pocs diners ens en quedin al calaix quan la ciutat necessita una reactivació urgent”

El passat 2021 l’Ajuntament de Girona va concedir set subvencions per a la implementació de noves activitats econòmiques a la ciutat provinents del programa Aixequem Persianes que sumaven 20.272€. La partida total era de 30.000€. Divendres passat al ple municipal Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí, va demanar a l’equip de govern que fes una valoració del programa, que enguany obrirà la convocatòria per la seva novena edició. Al plenari la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va admetre que la línia d’ajuts té “poca demanda” però, per a Guanyem, “no es va fer un exercici d’autocrítica” sobre el fet que quedessin gairebé 10.000€ per mobilitzar per a la implementació de nous negocis a la ciutat.

Guanyem veu “necessari” el programa Aixequem Persianes però lamenta que “no s’hi tregui tot el suc”. “Cal un replantejament total del programa i de la difusió que se’n fa. No pot ser que tot i destinar-hi pocs diners ens en quedin al calaix quan la ciutat necessita una reactivació urgent del seu teixit comercial”, ha reivindicat Salellas. El cap de l’oposició també ha destacat que “el comerç gironí necessita un Ajuntament proactiu i que els faci costat”.

Així, des de la formació municipalista argumenten que les dades els donen la raó quan expliquen que el programa “necessita millorar”. Recorden que fa dos anys només dues iniciatives es van beneficiar de la subvenció mentre que el 2018 van ser-ne quatre i el 2017, vuit. Queden lluny els 14 projectes potenciats gràcies a l’Aixequem Persianes en la seva edició de 2016.

L’any 2019 no es van concedir els ajuts perquè s’estava fent un estudi de la situació dels comerços i es van modificar les bases per introduir-hi nous criteris, però per a Guanyem les dades demostren que no es van assolir els objectius i que l’Aixequem Persianes necessita “un canvi urgent”.