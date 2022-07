LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona, IPS i PAS permetran que s’aprovi la municipalització de l’aigua amb una abstenció

· Apunten que queden “molts serrells per resoldre” del pas d’Agissa d’empresa mixta a empresa 100% pública i alerten que els ajuntaments podrien haver de fer-se càrrec del deute

Aquest divendres el ple de l’Ajuntament de Girona votarà finalment si es municipalitza l’aigua. Posteriorment els plenaris de Salt i Sarrià també faran aquest tràmit, necessari per aconseguir que el servei d’aigua sigui de 100% públic després que el 2017 un jutge obligués als tres ajuntaments a fer-se càrrec de la gestió després que una denúncia de la CUP destapés nombroses irregularitats de la part privada. En un comunicat Guanyem Girona, Independents per Salt i Poble Actiu de Sarrià de Ter han explicat que s’abstindran als respectius plenaris amb la voluntat que es tramiti la municipalització. Tanmateix, les formacions municipalistes han explicat que no donaran un vot afirmatiu perquè el procés els genera dubtes en tres aspectes.

D’una banda, s’han mostrat crítics amb un procés gestionat de manera “poc transparent” i que ha acumulat nombrosos retards. Així, els grups polítics han recordat que la municipalització de l’aigua hauria d’haver estat enllestida l’any 2020.

De l’altra, veuen com una “oportunitat perduda” la proposta tarifària que presenten els respectius governs. Per Guanyem, IPS i PAS la gestió pública hauria d’anar acompanyada d’unes tarifes “socialment més justes i progressives” i han definit la proposta de “continuista”. Els grups municipals també han anunciat que després de l’aprovació presentaran al·legacions per tal que s’hi incloguin les seves propostes.

Finalment els grups creuen que la liquidació d’Agissa com a empresa mixta i la seva conversió a empresa 100% pública “és plena de serrells per tancar”. En aquest aspecte, els partits s’han mostrat preocupats per possibles despeses econòmiques que puguin recaure sobre els consistoris, ja que Agissa arrossega un deute i no està clar qui se n’haurà de fer responsable. Així mateix, els grups estan a l’expectativa de les conseqüències del cas judicial, pendent de resoldre’s.

Les formacions municipalistes confien que el procés culmini de forma satisfactòria per tal que “la ciutadania no pagui ni un any més la mala gestió feta durant dècades amb un bé públic com és l’aigua”.