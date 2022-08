Per la República

Folgueroles, nou poble alliberat

Aquest dissabte Folgueroles (Osona) s'ha proclamat nou municipi "alliberat" de la República Catalana, seguint la crida de Desobediència Civil Catalunya. L'acció s'ha desenvolupat seguint les passes de les altres tres localitats alliberades en els darrers mesos. Pas fronterer, un cartell al balcó de l'ajuntament que adverteix que el municipi està "alliberat" de l'Estat espanyol. En una jornada on han usat la 'moneda pròpia' de la República; el cat. Crema de banderes espanyoles com a protesta per la repressió de l'Estat. Dinar popular i diverses activitats reivindicatives. El Consell per la República ha donat públicament suport a l'acció, a més de convocar a la gent a participar-hi a través de les xarxes socials.

També ha comptat amb la participació de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, i el vicepresident de l'entitat, Jordi Pesarrodonai l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra amb una xerrada sobre el Debat Constituent; l'actuació de @9Balas9; Martí Majorañ d'Alerta Solidària i Músics per la Llibertat entre altres.