Per a la República

Bàscara “territori alliberat” de la República catalana

Des del balcó de l'Ajuntament s'ha fet una crida "a estendre arreu l'alliberament, a fer visible l'ocupació espanyola i francesa, organitzem-nos i recuperem la iniciativa, aixequem la bandera de la revolta popular".

A primera hora del matí, centenars persones, convocades per l'entitat Desobediència Civil han cotrolat el municipi de Bàscara (Alt Empordà) amb la instal·lació “passos fronterers” a les entrades del municipi i des del balcó de l'Ajuntament s'ha llegit una proclama on han declarat que: "Alliberem aquesta poble, que queda automàticament sota control de la República Catalana. Ja no estarà sotmesa a la llei espanyola , regeixen els Drets i Humans i Normes internacionals fins a aprovar una legislació catalana própia". També han dit que "Queden expulsats i no se'ls permet l'entrada a les forces d'ocupació, elements de tirania i autoritarisme de l'Estat i ens aixequem, com han fet anteriors generacions durant aquests darrers tres-cents anys, per reclamar la sobirania de la nostra terra, la total llibertat i la necessitat de defensar-nos".

Han fet saber que "A partir d'aquest dia, donem inici a un període d'alliberament nacional on cada poble o ciutat es pugui autodeterminar solemnement adherint-los a la República Catalana i començar d'aquesta manera, un nou cicle cap a la sobirania territorial".

Cal remarcar que aquesta declaració, estaba encapçalada per un preàmbul on es feia referència a l'inici de les consultes d'Arenys de Munt que van suposar punt d'inflexió i un efecte domino per tot el territori que ajudaria a conduir el moviment cap al Primer d'Octubre, acte fundacional de la República Catalana. Cinc anys després d'aquest, del posterior 155, de les marxes i d'Urquinaona, malgrat la repressió espanyola I les reculades, de la desorientació i el desencís, amb tot aquest bagatge i aprenentatges, afirmen que "nous irreductibles pretenem encetar un altre moviment des de la base que ajudi a recuperar la il·lusió, alhora que exercim un control efectiu del territori mit¡ançant la desobediència civil I despleguem una nova estratègia de confrontació amb l'ocupant que sigui capaç de generar l'embat definitiu amb l'Estat espanyol i només així, des de la unitat, la desobediència, la ruptura podrem construir entre tots la nova etapa que cal obrir urgentment".

A partir d'aquesta lectura, es va donar a conèixer un "Band municipal urgent! Alliberada la vila i constituït el nou consistori de la República Catalana...", on es pot llegir:

L'Ajuntament republicà provisional declara:

-El català, única llengua oficial.

-Defensem els valors de la dempcràcia directa, la justícia i la llibertat.

-Població feminista i LGTB

-Sostenible i respectuosa amb la natura

-La cultura popular com a motor cívic

-Protegim els Drets Humans

-Queden prohibides les forces d'ocupació

-Són expulsats els interessos espanyols

-Drets inalienables a la defensa de la Terra

Un cop s'ha donat a conèixer aquests punts, han continuat les activitats al poble mentre als “passos fronterers” es lliuraven passaports de la República Catalana.

A continuació, s'ha fet una formació sobre desobediència. Cap al migdia s'ha fet cultural amb una lectura de poemes per part de l’actor Enric Majó i s'ha representat l’obra de teatre La tigressa, amb l’actor Manel Barceló.

Després del dinar popular, han actuat l’humorista Toni Albà i la cantant JBalas, i els periodistes Quico Sallés i Jordi Panyella i el fotògraf Albert Salamé fan una xerrada sobre sobirania territorial. La jornada s'ha acabat amb les actuacions musicals, amb concerts de Perduts de Sant Esteve de les Roures, Ruks, Pirat’s Sound Sistema i Ras i kurt.

Aquest diumenge, encara continuaran les activitats amb un campionat de bitlles i de botifarra i una xerrada sobre el debat constituent. Després de dinar, les jornades acabaran amb una xerrada amb represaliats independentistes, actuacions musicals i amb l'esperança que hi hagi més territoris que facin el mateix que Bàscara.