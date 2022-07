Municipis alliberats

Desobediència Civil fa una crida per alliberar Palautordera

Aquest municipi del Baix Montseny se sumarà als de Bàscara (Alt Empordà) i Amer (Selva) com a pobles alliberats

Desobediència Civil ha fet fa una crida per ocupar Palautordera i allberar-lo el proper dissabte 9 de juliol. Aquest municipi se sumaria així als de Bàscara i Amer com a pobles alliberats.

L'entitat convocant qualifica els polítics de "professionals incrustats a partits i entitats que han desfet l'escac contra l'estat de l'1 d'Octubre". Diu l'entitat que l'Estat espanyol t’estimo molt! un nou embat per les conseqüències polítiques internes i també les implicacions internacionals.

Per a Desobediència Civil, "ens han fet creure que no sabíem, que no erem capaços, que no assumiriem vap cost. Ens han amenaçat amb la por, la inhabilitació, la presó i l'exili. Ens apliquen la llei de l'enemic, ens ofeguem econòmicament , ens limiten la llengua i la cultura, ens maltracten amb menyspreu i odi".

A tot això considera que "Hem fet molta feina i molt bona i en som molts. Si refem les xarxes de confiança, si ens tornem a trobar tots amb tots, si fem propostes imaginatives, si perdem la por i actuem, tornarem a fer escac a l'Estat espanyol".