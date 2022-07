ANTIMONÀRQUICS

Convoquen una concentració contra la visita dels Borbons a Figueres

L'ANC, el CDR, Òmnium i el Consell Local per la República de Figueres han convocat una concentració davant de la Torre Galatea contra la visita dels Borbons a Figueres el proper diumenge dia 3 a les 16:30. La princesa Leonor visitará el Museu Dalí de Figueres (serà la seva primera visita a la demarcació de Girona) acompanyada de la seva germana l'infanta Sofía. La Fundació Gala-Dalí és una de les impulsores de la institució monàrquica mitjançant la Fundación Princesa de Girona de la qual forma part.

Curiosament el 30 de maig de 1924 Salvador Dalí i Jaume Miravitlles (eren companys d’institut) ingressaren a la presó de Girona (van estar prèviament nou dies incomunicats a Figueres) acusats de 'delitos contra la unidad de la Pátria' per l'intent de protesta contra la visita del rei Alfons XIII a Figueres el dia 15 de maig de 1924. L'11 de juny, el jutge va ordenar al director de la presó que els deixés en llibertat. Per contra, Martí Vilanova i altres detinguts a la mateixa batuda, com el forner de la vila de Llers, Eugeni Arolas, i el metge de Sant Joan de les Abadesses, Fernan Latorre, van passar aquell estiu a la presó de Girona per les seves activitats antimonàrquiques.