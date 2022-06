polítiques valentes

Més d’un centenar de persones es concentren a Cort en suport a Neus Truyol

Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dijous a la plaça de Cort per mostrar el seu suport a la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i portaveu de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, davant l’acusació de la Fiscalia pels abocaments d’Emaya. El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, el secretari general de la formació, Jaume Alzamora, el tinent de Batle de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat, entre d’altres càrrecs de MÉS, han assistit a l’acte.

Truyol ha agraït les mostres de suport rebudes i ha assegurat que “això demostra que ningú entén aquest cas i que hem de seguir fent feina per millorar aquesta ciutat i reduir els vessaments, com ja vam començar a fer al 2015 quan jo era presidenta d’Emaya i ho continuarem fent”. La portaveu de MÉS-Estimam Palma ha afegit que “MÉS és un partit valent que apostam pel benestar de les persones i el medi ambient i continuarem treballant pesi a qui li pesi”.

Per la seva banda, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recordat que “fa més de 20 anys que hi ha vessaments i va ser, precisament, Neus Truyol qui va iniciar el procés cap a la seva solució. No només li donam suport, sinó que estam orgullosos d’ella”. “No defallirem davant denúncies que tenen un clar origen polític de persones que, precisament, estan en contra de les mesures que MÉS per Mallorca i MÉS-Estimam Palma encapçalen”, ha continuat el coordinador ecosobiranista. “No tenim por i continuarem fent aquestes polítiques transformadores. Donam tot el nostre suport a Neus Truyol ara i per a què continuï els propers quatre anys fent polítiques valentes”