#27anysSensePedro

Demanen la reobertura del cas Pedro Álvarez

Es demana obrir noves diligències per obtenir noves proves sobre armes, munició o restes biològiques

L’advocat Benet Salellas fa uns mesos que va assumir la representació del cas Pedro Álvarez per donar un nou impuls que permeti reobrir el sumari abans de la prescripció del cas prevista l’octubre de 2020. Han demanat al jutjat d'instrucció número 4 de L'Hospitalet que es tornin a inspeccionar les proves que estan sota custòdia judicial amb les tècniques d'investigació actuals, més avançades que les de l'any 2000 quan es va arxivar el cas o el 1992 quan van ocórrer els fets.

Es demenaraà també inspeccionar el vehicle que aquell dia portava un policia nacional i cap a on es van dirigir les primeres investigacions. De fet, va passar una setmana a la presó, però com no es van trobar proves concloents va sortir en llibertat. La família Álvarez continua acusant-lo de la mort del seu fill.

Pedro Álvarez va ser assassinar l’any 1992 a L’Hospitalet per un tret de bala. De fet, aquell mateix any policia nacional va ser detingut com a principal sospitós de l'assassinat però va quedar en llibertat per manca de proves