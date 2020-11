Impunitat policial

La CUP, JxCat, ERC i Comuns presenten una proposta de resolució al Parlament per instar a la justícia espanyola a reobrir el cas d'assassinat de Pedro Álvarez

La CUP, JxCat, ERC i Comuns han presentat una proposta de resolució al Parlament per instar a la justícia espanyola a reobrir el cas d'assassinat de Pedro Álvarez.

La nit del 15 de desembre de 1992

El jove de 20 anys Pedro Álvarez acompanyava a la seva parella Yolanda a casa quan, just després d’acomiadar-se, un cotxe que circulava a gran velocitat va estar a punt d’atropellar-la. Això va desencadenar una discussió que va ser resolta de forma cruel pel conductor, qui li va disparar tres trets al jove, que va ingressar mort a l’Hospital de Bellvitge. Dies després va ser detingut un membre de la policia nacional espanyola, José Manuel S.F, com presumpte autor dels fets, però va ser exculpat per falta “de proves concloents”, encara que totes les evidències apuntaven cap a ell.

El cas Pedro Álvarez va rebre el suport per un ampli moviment social contra l’abús de poder que s’ha convertit en el més antic d’Europa. Milers de persones van sortir al carrer per a demanar justícia pel cas, es van tancar en esglésies i es van entrevistar amb altes personalitats, que van prometre una ajuda que mai va arribar. Al desembre de 1996, Juan José Álvarez, el pare del jove, va iniciar una vaga de fam i va recollir 5000 signatures perquè es reobrís el cas. Dos mesos després d’iniciar-la va aconseguir obrir noves línies d’investigació, però la veritat és que ningú ha comunicat noves notícies als advocats de la família. L’any 2000 l’Audiència Provincial va tornar a arxivar el cas i ara, es troba a punt de prescriure.

Cal remarcar que, la jutgessa del cas que va deixar en llibertat el detingut (el policia només va estar 6 dies detingut) va ser María José Magaldi Paternostro (finalment va arxivar la causa l'any 1995). La jutgessa va ser doblement ascendida al cap de poc temps. Primer a un jutjat penal de Barcelona i després a l’Audiència Provincial (María José és germana de la fiscal Ana Magaldi Paternostro que l'any 2017 va investigar l'expulsió de policies d'hotels, per "delicte d'odi").