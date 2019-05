Micromecenatge

Un Documental mostra la solidaritat i lluita nascuda arrel de "l’assassinat de Pedro Álvarez a mans de la Policia"

El documental "Nosotros No Olvidamos", neix com a denúncia a la impunitat, la passivitat i l'oblit al que s'ha sotmés aquest cas durant anys i, també, vol ser un homenatge al lema repetit una i mil vegades a totes les mobilitzacions que s'han fet durant aquests 26 anys de lluita. Per fer possible el projecte documental s'ha iniciat una campanya de micromecentage a la plataforma Goteo.

Aquell 15 de desembre de 1992

Cal recordar que el 15 de desembre de 1992, Pedro Álvarez, un jove de 20 anys de la Verneda, és assassinat a l’Hospitalet de Llobregat en una discussió de trànsit a mans d'un policia nacional. Un policia que, al llarg d'aquests 26 anys, s'ha beneficiat d'un sistema judicial fet a mida per a la seva impunitat, d'unes Forces de Seguretat de l'Estat corporativistes i d'uns representants polítics incapaços d’enfrontar-se a qualsevol causa d’abús policial.

Per fer front a aquest còctel arrenca la lluita antirrepressiva en actiu més antiga d'Europa, amb la família d'en Pedro com a motor. Una família obrera, perseverant, i de referència dins i fora dels moviments socials.

A.C.A.T.S – Desobediència Cultural

La productora A.C.A.T.S – Desobediència Cultural està enregistrant el documental. És productora jove que va néixer al febrer del 2016 amb el documental Poble Rebel, co-finançat gràcies a Goteo. Neix amb la intenció de desenvolupar projectes audiovisuals crítics, autònoms i de caire social ja sigui a través de la denúncia de casos d’injustícia, de recuperació de la memòria històrica o d’anàlisis de l’actualitat dels moviments socials. Actualment tenen 4 projectes en marxa, tots ells finançats amb campanyes de Crowfunding. Dos d’ells, "Poble Rebel" i "En la Brecha- Anarquistas contra Franco", que es troben en fase de projecció, distribució i difusió per la Península Ibèrica, i dos documentals "Durruti: Hijo del pueblo" i "Nosotros no olvidamos" que es troben inmersos en campanyes de micromecenatge.