Tsunami Democràtic

L'Audiència de Girona arxiva definitivament la causa contra 49 investigats pel tall a l'AP-7

Mossos d?esquadra actuant a l?AP-7 per desallotjar els manifestants que tallaven l?autopista. ACN.

L'Audiència de Girona ha ratificat l'arxivament de la causa contra 49 investigats pel tall de Tsunami Democràtic a l'AP-7 a l'altura de Salt, del novembre del 2019. En la interlocutòria, coneguda ahir, el tribunal desestima el recurs que la fiscalia havia presentat contra la decisió de sobreseure la causa per a 48 manifestants, dictada pel jutjat d’instrucció 3 de Girona, que havia mantingut el cas per un únic ciutadà, que ara l’Audiència també revoca la seva imputació per falta d’indicis de criminalitat.

En la interlocutòria, de 12 pàgines, el tribunal exposa que en el recurs de la fiscalia, presentat l’estiu passat, “no hi ha un raonament individualitzat” respecte a cadascuna de les 48 persones a les quals demana que es mantingui la investigació contra elles per desordres públics. Esgotada la fase d’instrucció -afegeix el tribunal-, “no es pot acreditar, ni tan sols indiciàriament, la realització dels actes de violència que exigeix el delicte de desordres públics”.

L’Audiència de Girona, però, rebutja aquest raonament que considera “contrària a la jurisprudència de la sala” i fins i tot assegura que el ministeri públic fa “una lectura esbiaixada de la sentència del Tribunal Suprem 592/2021, i perquè s'oposar frontalment a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans”.

Cas Jonquera

Paral·lelament al cas penal de Salt, el jutge de primera instància i instrucció 4 de Figueres, Antonio Coscia, manté la investigació contra manifestants que van fer el tall de l’AP-7, a l’altura de la Jonquera, promogut per Tsunami Democràtic, el 2019, contra la sentència del Tribunal Suprem. El març passat, els Mossos van detenir, per ordre judicial, unes dotze persones que no s’havien presentat davant del jutge. S’han citat fins a unes 200 persones investigades al jutjat.

