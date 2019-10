Resposta sentència

El Tsunami democràtic cananlitza la mobilització popular contra la sentència

La mobilització popular ha desafiat de nou a les forces policials, ahir el Tsunami Democràtic amb l'ocupació de l'aeroport per manifestar el rebuig a les sentències i l'1 d'octubre amb l'aparició de les urnes a tots els col·legis electorals.

Cap al migdia la plaça de Catalunya era plena de gom a gom. Hvien confluït milers de persones arrivades de les facultats, dels barris barcelonins i des de diverses poblacions. Mentre no parava d'arribar gent, Tsunami Democràtiv llança una nova convocatòria, omplim l'Aeroport. Tot seguit es va buidant la plaça Catalunya i la gent es comença a organitzar, via metro i ferrocarril cap l'aeroport. També hi ha gen que s'ho pren en calma i comença a enfilar a peu cap l'Hospitalet.

Cap a quarts de tres es produeixen les primeres carregues policials a l'entrada de la T-1 per la sortida de L9. Però l'empenta de la gent va endavant i més quan veuen que no para d'arribar gent de tot arreu. Comença així l'ocupació de l'aeroport que se salda amb més de 9 hores d'ocupació, l'anul·lació de més d'un centenar de vols, una persona detinguda i el SEM ha hagut d'assistir a unes 80, d'elles un ferit arran d'una agressió de la policia i té una lesió ocular. Diversos periodistes també han resultat ferits.

Barajas

Cap a mitja tarde, més de 1.200 cotxes han colapsat l'aeroport de Madrid, seguint la crida de Tsunami Democràtic

Pep Guardiola posa veu a Tsunami Democràtic

Cap les 21h, Tsuname ha emès un comunicat per a la BBC i l'AFP a través de Pep Guardiola. En el comunicat, es denuncia la deriva dictatorial de l'estat espanyol a causa de la sentències i de li demana, que cal seure i dialogar.

Pep Guardiola posa veu a @tsunami_dem en un comunicat internacional emès per la @BBC i @AFP pic.twitter.com/8mWLgbanJr — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

Una hora més tard, Tsunami ha desconvocat l'ocupació de l'aeroport, tot dient "Avui hem estat un tsunami. Farem de cada mobilització una victòria. I demà. ho tornarem a fer, anunciant un nou repte. Per això ha anunciat que cal descarregar-se una aplicació a http://tsunamidemocratic.cat/app/ per coordinar-se amb partir d'ara per guanyar la llibertat. El que ha quedat clar avui, és que Catalunya no es rendeix i les reivindicacions que ens van dur el referèndum resten intactes".