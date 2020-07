Repressió

Tsunami reapareix per donar suport a més de 300 persones implicades en les mobilitzacions contra la sentència de 1-O

Tsunami Democràtic ha reaparegut aquest migdia en un missatge a Telegram per oferir el seu suport econòmic i tècnic a les persones que estiguin sent investigades o hagin estat denunciades o sancionades a conseqüència de les accions que han convocat. Per això, Tsunami facilita una adreça de correu electrònic al qual es poden adreçar les persones interessades.

La nota de Tsunami ha aparegut just quan feia 24 hores que el jutjat d'instrucció número 4 de Figueres havia aixecat el secret de sumari i donava a conèixer les citacions a declarar de 196 investigats pel tall de Tsunami Democràtic que va bloquejar la frontera els dies 11 i 12 de novembre del 2019. La interlocutòria diu que els manifestants van tallar l'AP-7 «per interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies», que van muntar «barricades» a la calçada, i que també van instal·lar-hi un escenari. El jutjat aixeca ara el secret de sumari de la causa, després que la Guàrdia Civil ja cités a declarar diversos manifestants. De moment, no posa data per a les declaracions. La interlocutòria sí que precisa, però, que se'ls imputen delictes de desordres públics i danys. I també incorpora a la causa les denúncies creuades entre un manifestant i un mosso d'esquadra.

Segons Alerta Solidària, hi ha un mínim de 303 persones implicades en aquestes mobilitzacions, moltes de les quals encara desconeixen que hi són concernides.

Alerta Solidària també ha fet una crida a totes les persones que hagin rebut o puguin rebre en les properes setmanes una comunicació dels jutjats o dels cossos policials perquè es posin en contacte amb nosaltres. La via és fàcil mitjançant el correu «alerta@alerta.cat».

Cal recordar que després després del tall de la Jonquera, ja hi va haver un degoteig de citacions a les comandàncies de la Guàrdia Civil. Ara el jutjat acorda citar a declarar, ja formalment com a investigats, fins a 196 manifestants.

No fixa data encara, però sí que recull que la causa contra tots ells està oberta per un delicte de desordres públics i un altre de danys agreujats. Pel que fa a les declaracions, el jutjat diu que dictarà una resolució apart per fixar «les oportunes citacions acordades segons l'agenda judicial d'assenyalaments».

La interlocutòria requereix als Mossos d'Esquadra que aportin les gravacions en vídeo de què disposin sobre el bloqueig de la frontera. A més, demana a Acesa (concessionària de l'AP-7), a la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies i a la federació estatal de transportistes (Fenadismer) que facin arribar al jutjat els seus corresponents estudis i valoracions sobre els danys que els va provocar l'acció del Tsunami Democràtic.