Ni presos ni exiliats

Tsunami Democràtic torna a ocupar oficines de CaixaBank a diverses poblacions de Catalunya

Aquest matí s'han ocupat les oficines de la CaixaBank del districtes de Les Corts a Barcelona i també a Manresa, Sabadell i Calella. Ahir va ser a la de la Vila de Gràcia. Les persones que protagonitzen les ocupacions porten cartells on es diu que "Aquesta empresa suvenciona la repressió.

Les accions estan reivindicades pel Tsunami Democràtic. En comunicat a les xarxes es posa de manifest que la CaixaBank conjuntament amb altres empreses Banc Sabadell BBVA. Caixabank. Telefònica. Repsol, lberdrola, El Corte !nglés i lnditex. Els hi fa saber que "van donar i continuen donant el seu suport a les maniobres de l'Estat per vulnerar els drets i les llibertats dels seus ciutadans. De vegades de manera evident, de vegades finançant des del darrere".

També els hi diuen que "avui seiem aquí, de forma noviolenta però ferma, per recordar a tots els directius de les empreses de l'IBEX-35 que en una democràcia és inacceptable contribuir a l'estratègia de la por quan la ciutadania expressa les seves demandes polítiques o socials per vies democràtiques. També som aquí per recordar que és inacceptable posar-se al costat de qui restringeix i limita drets i llibertats de la ciutadania i dels qui han escollit la repressió per no abordar un problema polític"

Estimades treballadores de Banc Sabadell BBVA. Caixabank. Telefònica. Repsol, lberdrola, El Corte !nglés i lnditex.

No patiu, avui no venim a demanar un crèdit ni a fer cap reclamació. Tampoc a què ens expliqueu una factura o una comissió.

Segur que els guanys milionaris de l'empresa no repercuteixen en el vostre salari o en la qualitat de la vostra feina, i agraïm que molt sovint hàgiu de suportar ser la cara visible d'aquesta empresa.

Avui el que venim a dir-los és que ho vam entendre: van donar i continuen donant el seu suport a les maniobres de l'Estat per vulnerar els drets i les llibertats dels seus ciutadans. De vegades de manera evident, de vegades finançant des del darrere.

Som aquí perquè tenim noticies: No ha funcionat. Continuem aqui i seguirem sent-hi, quan calgui, i sense moure'ns, fins que no se solucionin tres de les demandes majoritàries de la ciutadania de Catalunya:

drets, llibertat i autodeterminació.

Avui seiem aquí, de forma noviolenta però ferma, per recordar a tots els directius de les empreses de l'IBEX-35 que en una democràcia és inacceptable con tribu ir a l'estratègia de la por quan la ciutadania expressa les seves demandes polítiques o socials per vies democràtiques. També som aquí per recordar que és inacceptable posar-se al costat de qui restringeix i limita drets i llibertats de la ciutadania i dels qui han escollit la repressió per no abordar un problema polític.