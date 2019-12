Comunicat de Guanyem Girona per la citació policial d’un membre de la seva coordinadora per les mobilitzacions del Tsunami Democràtic

Reproduïm un comunicat de Guanyem Girona per la citació policial d’un membre de la seva coordinadora per les mobilitzacions del Tsunami Democràtic

"Des de Guanyem Girona informem que d’entre les persones citades el proper dijous a les 10 del matí a la seu de la Policia Nacional a Girona hi figura un membre de la seva coordinadora.

Així mateix, volem fer arribar tota la nostra solidaritat al nostre integrant així com a la resta de persones investigades per les mobilitzacions del Tsunami Democràtic a l’ AP-7 a l’altura de Salt.

Comuniquem, a més, que ni aquesta persona ni d’altres investigades es trobaven al lloc on els situa la policia aquell dia. Una de les persones citades a declarar ni tan sols era a Girona.

Això demostra, una vegada més, l’arbitrarietat i la manca absoluta de rigor de les accions policials dels cossos policials espanyols. És també una prova que els aparells policials violen l’Estat de Dret i busquen deslegitimar i criminalitzar la desobediència civil no violenta.

Considerant aquestes circumstàncies demanem l’arxivament d’aquest cas, així com de la resta de casos oberts per exercir el legítim dret a la protesta política.

Guanyem Girona referma el seu compromís amb la desobediència civil no violenta com a eina legítima per conquerir drets socials i avançar cap a la República Catalana i condemna fermament l’escalada repressiva de l’Estat, la judicialització de la política i la degradació de l’Estat de Dret que pateix tota la ciutadania.

Finalment, Guanyem Girona exigeix la llibertat de totes i tots els presos polítics i denuncia també el racisme institucional que des de fa més de dos mesos condemna l’Ibrahim i en Charaf a presó tot i les nombroses contradiccions de l’atestat policial."