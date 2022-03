En defensa del territori

La CUP Mollet presenta al·legacions per aturar la urbanització del Calderí

La CUP Mollet, tal i com havia anunciat, ha fet efectiva la presentació d’un paquet d’al·legacions contra el Projecte d’Urbanització de l’espai agrícola del Calderí aprovat per la Junta de Govern Local del consistori molletà, el període d’exposició pública del qual ha finalitzat avui.

L’assemblea molletana ha concretat la seva oposició frontal al que considera un projecte tan destructiu com especulatiu en una quinzena d’al·legacions que afecten àmbits molt diversos de la normativa reguladora, tant des de la pròpia tramitació a la seva concreció al planejament urbanístic de la ciutat.

Per a Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, aquest projecte d’urbanització del que és el darrer espai agrícola connectat a la trama de la ciutat “és com el conte de la lletera, perquè parteix de la ficció d’unes necessitats basades en un suposat creixement demogràfic accelerat i brutal d’una ciutat que com es pot constatar, no només no creix, sinó que va perdent població any rere any”.

Carrasco, ha alertat que a més “es tracta d’un projecte amb els peus de fang, perquè neix d’una modificació del planejament que es troba actualment en ple procés judicial, al contenciós administratiu davant del TSJC que van presentar la CUP Mollet, Mollet en Comú i Ara Mollet ERC, en coordinació amb la Plataforma Salvem el Calderí”.

El portaveu ha explicat que “ateses les mancances i incompliments de la normativa legal en àmbits substancials com el planejament urbanístic, la salut i la seguretat, la mobilitat, la protecció del patrimoni agrícola i natural, la lluita contra el canvi climàtic o la gestió dels recursos bàsics” el plec d’al·legacions de la CUP Mollet demana la nul·litat total d’aquest projecte d’urbanització i que es procedeixi a l’arxiu del seu expedient.

La CUP Mollet ha fet finalment una crida a obrir un nou cicle de mobilització popular unitària per aconseguir la preservació d’aquest espai agrícola, d’importància estratègia per al futur de la ciutat.