Municipals 2019

La CUP presenta al·legacions per aturar el nou macrobarri del Calderí

La CUP Mollet ha anunciat avui la presentació d’al·legacions urgents contra la construcció d’un nou “macrobarri” als terrenys agrícoles de la zona del Calderí.

El ple de l’ajuntament de Mollet va aprovar al ple del mes passat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) en l'àmbit del Calderí, que afecta un àrea de prop de 300.000 m2 , amb els únics vots a favor de l’equip de Govern del PSC-PSOE i els seus aliats de la dreta C’s i PP.

En aquests sentit, Txus Carrasco, cap de llista de la CUP Mollet, ha denunciat “les maneres de l’equip de govern que ha plantejat aquesta modificació tan transcendental per la ciutat, tan sols un mes abans de les eleccions municipals, cedint a les pressions i als interessos especuladors del poderós Consorci de la Zona Franca”. “Fets com aquets evidencien la necessitat urgent de dotar Mollet d’un ajuntament valent que planti cara als poderosos, tal i com la CUP Mollet venim defensant”, ha remarcat Carrasco.

Carrasco ha anunciat que “la CUP Mollet combatrà amb ungles i dents, aquesta nova operació especulativa que pretén acabar amb la darrera zona agrícola consolidada i connectada amb el teixit urbà de la ciutat per convertir-la en un nou macrobarri per més de 4000 persones, enllaunades en habitatges de poc més de 50 metres”. “Les al·legacions que ara presentem amb caràcter d’urgència són només el primer pas d’una batalla social que sacsejarà el lobby d’interessos creats durant més de 30 anys de govern del PSC-PSOE a la ciutat”, ha assenyalat el cap de llista “cupaire”.

Per l’alcaldable de la CUP Mollet, “és intolerable que el PSC i els seus aliats de la dreta C’s i PP intentin imposar de nou la via dels fets consumats en un tema tan important, sense informar els veïns més afectats, ni el conjunt de la població, sense permetre un debat social i participatiu i utilitzant com a estratagema l’ordenació al detall del sector per esquivar tota tramitació posterior”.

Carrasco ha recordat que “el POUM de Mollet del 2016 es troba en estat de suspensió total per sentència judicial i que la proposta de l’ajuntament ha hagut d’utilitzar una modificació de l’anterior PGOU aprovat fa 37 anys, per fer un vestit a mida als seus molt qüestionables interessos. I ha alertat que per agreujar-ho tot, aquesta operació es pretén tirar endavant saltant-se els treballs ja iniciats del nou POUM del municipi”.

Per la CUP Mollet, l’operació de l’equip de govern municipal és només “la sortida endavant d’un model de ciutat que agonitza, que ha deixat les arques amb un deute de més de 60 milions d’euros i que ara pretén acabar amb el darrer gran espai agrícola que li queda a la ciutat, per densificar-la encara més, col·lapsar encara més els precaris serveis actuals i augmentar l’impacte ambiental i la contaminació que ja supera els límits permesos, a costa de la qualitat de vida de tots els molletans i molletanes.