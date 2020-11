En defensa del territori

Salvem el Calderí celebra la paralització temporal del pla per destruir l'espai agrícola

La Plataforma “Salvem El Calderí “ ha celebrat avui la paralització temporal, per part de la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona, de l’execució del Pla Urbanístic aprovat per l’ajuntament de Mollet del Vallès que pretén la destrucció d’aquest espai agrícola per a construir un nou macrobarri per a més de 4000 persones.

La plataforma de defensa d’aquest espai, tot i l’aprovació inicial del Pla per part de la Comissió Territorial, ha valorat positivament aquesta decisió perquè mostra que la tramitació del mateix té molts aspectes a millorar, i perquè obre la porta a posar més llum sobre un agressió al territori sobre la que han planat massa la foscor i les estratagemes institucionals. Tot i això, entenem que malgrat la congelació temporal, cal seguir més alerta que mai perquè l’aprovació virtual del Pla per part de l’òrgan de la Conselleria de Territori no elimina sinó que segueix mantenint l’amenaça de desaparició d’aquest sensible espai, exemple del que era la plana agrícola vallesana i seguir treballant per augmentar la informació i a conscienciació ciutadana sobre aquesta emergència i per ampliar l’imprescindible debat social que ens ha estat furtat de manera intencionada.

Aquesta necessitat ve avalada per l’èxit de la campanya de recollida de signatures, que ha assolit prop de 800 suports populars en un temps rècord, per evitar l’aniquilació d’aquest patrimoni agrícola, paisatgístic i natural i repensar aquest espai, des d’una planificació més sostenible amb la qualitat de vida, el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i els drets de la generacions futures.

Mollet ja és avui dia una ciutat prou densificada, no necessita un nou macrobarri per més de 4000 persones, en zona inundable i a prop d’indústries químiques, quan a prou penes pot satisfer les demandes de serveis de la població actual. La problemàtica de l’habitatge no se soluciona seguint el dictat de maniobres especulatives per tapar els forats econòmics provocats per una gestió molt discutible durant anys. Calen polítiques actives d’habitatge, rehabilitació, recuperació de vivendes buides i d’intervenció en el mercat local immobiliari per abaratir i habilitar l’accés al lloguer a preus assequibles. Mollet no necessita un nou macrocentre comercial quan la ciutat ja està farcida d’ells i per aniquilar el teixit del petit comerç dels nostres barris. Mollet necessita nous equipaments, però no a canvi de destruir espais agrícoles i patrimoni natural, perquè existeixen prou alternatives a la seva ubicació que ni tan sols s’han plantejat. Els molletants i les molletanes hem de salvaguardar el darrer espai lliure que ens queda i la seva riquesa natural, que és patrimoni de tots i totes i de les generacions futures, abans que omplir-lo de més ciment, més asfalt i més contaminació.

Salvar el Calderí ara més que mai és a les nostres mans, refermem la nostra crida a tota la ciutadania, entitats, col•lectius i forces polítiques a seguir reforçant, col•laborant i difonent la campanya de recollida de signatures endegada per a “ change.org” i a aprestar-se a la nova fase d’accions i mobilitzacions que es posaran en marxa les properes setmanes.