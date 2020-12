Lliurament simbòlic de les primeres 1100 signatures contra la destrucció de l'espai agrícola del Calderí a Mollet del Vallès

La Plataforma “Salvem El Calderí “ va portar a terme ahir vespre, una plantada davant l’ajuntament de Mollet per a expressar el seu rebuig a la destrucció d’aquest espai agrícola per a construir “un nou macrobarri per a més de 4000 persones”.

L’acte que obre una nova fase de mobilitzacions al carrer després de l’excel·lent acollida de la campanya de recollida de signatures, va servir també per fer un lliurament simbòlic davant l’ajuntament de les primeres 1100 signatures de suport.

A la plantada, que va comptar amb l’assistència de més de 150 persones, moltes d’elles membres de diferents entitats i col.lectius vinculats a la defensa del darrer espai lliure agrícola, es va procedir també a la lectura del manifest de Plataforma “ Salvem El Calderí”. Un manifest que us adjuntem i que com es va dir ahir, “és viu i s’anirà actualitzant seguint l’avanç d’aquest lluita popular” que recorda que: “Les administracions públiques que ens representen, amb els precedents històrics que hem patit històricament a la conca del riu Besòs no poden avalar la temeritat de construir un nou macro barri en una zona de risc químic i catalogada com a inundable en tots els plans d’emergències...”.

L’acte va concloure amb una breu posada en comú de les darreres informacions sobre l’estat de la tramitació de la modificació puntual del POUM de Mollet del Vallès, aprovada però suspesa d’execució per la manca de diferents informes preceptius. La Plataforma Salvem El Calderí es va mostrar molt crítica amb l’estratègia de l’ajuntament molletà d’accelerar els tràmits administratius per destruir aquest espai amb la presentació dels informes que falten, sense cap mena de diàleg ni consens social, per la via dels fets consumats, marca de la casa i a les portes d’un període de vacances, com ja ha passat amb altres processos destructius recents al municipi.

En aquest sentit, la plataforma farà arribar a la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona una petició per la moratòria de l’executivitat del pla que obri la porta a un debat públic obert i una consulta popular per repensar el futur de l’espai agrícola del Calderí des del punt de vista de la planificació urbana sostenible de tota l’àrea del Baix Vallès i de la conca del Besòs, la protecció del patrimoni natural i agrícola i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures.

La lluita per la defensa del Calderí entra en una nova fase en la que sense obviar les possibilitats legals a l’abast en aquest procés, la conscienciació i la mobilització popular anirà adquirint cap cop més protagonisme, i en el marc de la qual ja s’anuncia la convocatòria d’una marxa reivindicativa i festiva per salvar aquest espai un cop passat el període nadalenc i sempre respectant les mesures de prevenció sanitàries a les que ens obliga la greu pandèmica actual.

Finalment “ Salvem El calderí “ encoratgem a tota la ciutadania, entitats, col•lectius i forces polítiques a seguir reforçant, col•laborant i difonent la campanya de recollida de signatures endegada per a “change.org” i a participar activament a la nova fase d’accions i mobilitzacions que tindran lloc les properes setmanes.