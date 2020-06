especulació

la CUP Mollet presenta noves al.legacions contra la destrucció del Calderí

La CUP Mollet ha presentat a registre de l’ajuntament de Mollet, noves al·legacions urgents contra la construcció d’un nou “macrobarri” als terrenys agrícoles de la zona del Calderí, després que l’ajuntament hagi decidit continuar amb el tràmit de la modificació del planejament.

El ple de l’ajuntament de Mollet va aprovar inicialment el mes d’abril de l’any passat, una modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística (POUM) en l'àmbit del Calderí, que afecta un àrea de prop de 300.000 m2 , amb els únics vots a favor de l’equip de Govern del PSC-PSOE i dels seus aliats de la dreta C’s i PP.

En aquests sentit, Txus Carrasco, portaveu CUP Mollet, ha recordat que la formació anticapitalista “ va ser l’única organització que el juny de l’any passat, va presentar un conjunt d’al·legacions contra la urbanització de l’espai agrícola del Calderí” i ha denunciat que un any després, “aquestes no han estat ni tan sols contestades per l’ajuntament”

Carrasco ha explicat que aquelles primeres al·legacions “denunciaven el procediment, precipitat, poc transparent i gens participatiu emprat per l’Equip de Govern municipal per endegar aquesta modificació precipitadament, un mes abans de les eleccions municipals i utilitzant com a estratagema l’ordenació al detall del sector per esquivar tota tramitació posterior ”.

El portaveu de la CUP Mollet, ha assenyalat que aquesta vegada les al·legacions “cupaires” “se centren més en “els valors ambientals i socials que presenta el Calderí, com a connector biològic entre Gallecs i el Riu Besòs i com a patrimoni natural del Baix Vallès, en la inadequació d’acabar amb la darrera zona agrícola consolidada i connectada amb el teixit urbà i la perillositat de construir un nou macro barri per a més de 4000 persones en una zona catalogada com a inundable ”.

La CUP Mollet ha remarcat finalment que “ no es pot oblidar que el POUM de Mollet del 2016 es troba en estat de suspensió total per sentència judicial i que l’ajuntament, cedint als interessos especuladors del Consorci de la Zona Franca ha hagut d’utilitzar una modificació de l’anterior PGOU aprovat fa 38 anys, saltant-se els treballs ja iniciats del nou POUM del municipi”.