especulació

Neix la plataforma "Salvem El Calderí" al Baix Vallès

Una diversitat de veus, del teixit associatiu, d’entitats, col·lectius, forces polítiques i persones a títol individual han manifestat ja públicament la seva oposició al "nou macrobarri per a més de 4000 persones". Davant d’això i perquè la història els ha demostrat que només des de la mobilització i la lluita unitària poden hem aconseguir aturar agressions similars comença a caminar la Plataforma “Salvem El Calderí”, com un espai obert a les entitats, associacions, partits i persones a títol individual amb la voluntat de defensar el que és un dels darrers espais agrícoles, exemple del que havia estat la plana vallesana i aturar aquesta nova operació especuladora al Baix Vallès.

“Salvem el Calderí”, que properament endegarà el debat del seu pla de treball col·lectiu, ha volgut portar a terme aquesta setmana, una primera acció de protesta simbòlica començant la senyalització amb plafons, com a zona inundable de l’àrea de l’espai agrícola del Calderí on el poderós Consorci de la Zona Franca de Barcelona de la mà de l’ajuntament de Mollet, vol bescanviar natura i terra fèrtil per ciment per executar la seva destrucció total i irreversible.

La senyalització, que s’anirà completant progressivament, vol alertar i sensibilitzar la població i les administracions, de la irresponsabilitat que implica, a banda de la brutal agressió mediambiental a un espai d’especial valor mediambiental, la construcció de més de mil habitatges en una zona qualificada a tots els plans d’emergències com a zona inundable.

La plataforma ha fet una crida a totes les associacions, entitats, col·lectius, forces polítiques i persones a títol individual interessades a sumar-s’hi, col·laborar, estar informades de les properes activitats i donar suport a la lluita per salvar aquest espai, la darrera zona agrícola connectada amb el teixit urbà de la ciutat i un dels pocs connectors biològics que ens queden entre els àmbits de Gallecs i del riu Besòs,