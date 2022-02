en defensa del territori

La CUP Mollet demanarà la nul·litat del projecte d'urbanització del Calderí

La CUP Mollet ha anunciat avui que presentarà una petició de declaració de nul·litat del projecte d’urbanització de l’espai agrícola del Calderí aprovat aquesta setmana per la Junta de Govern Local del consistori molletà.

L’assemblea molletana farà ús d’aquesta eina aprofitant el període preceptiu d’exposició pública d’aquest document del projecte que de fer-se efectiu implicaria un dels “pilotassos” més alts de les darreres dècades, requerint prop de 25 milions d’euros que no sortirien gratis de les butxaques dels presumptes inversors.

Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet, ha qualificat l’aprovació d’aquest projecte “d’una nova mostra de la política d’imposició de fets consumats a la que ens té acostumats aquest Equip de Govern i un nou intent de mantenir un relat fictici sobre les necessitats de la ciutat que no se sosté per enlloc”.

Compte ha alertat que el nou document “es manté en la mateixa línia d’incompliment de la normativa legal en moltes matèries que la Modificació Puntual del POUM d’aquest àmbit, que s’ha denunciat al contenciós administratiu davant del TSJC presentat per la CUP Mollet, Mollet en Comú i Ara Mollet ERC en coordinació amb la Plataforma Salvem el Calderí”.

“Per molt que pintin molts arbrets als plànols i fins i tot les voreres de color verd, ens continuaran faltant les gòndoles....”, ha ironitzat el portaveu de la CUP Mollet. “Perquè intentar vendre la total destrucció d’aquesta zona agrícola de gran valor ambiental i paisatgístic com una iniciativa per augmentar el nombre de zones verdes, és com a mínim, un acudit molt dolent”.

Laseguirà donant suport actiu a les iniciatives, accions i mobilitzacions unitàries per a la preservació d’aquest espai que s’impulsin des de la Plataforma “Salvem el Calderí”.