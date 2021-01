La CUP Mollet presenta recurs de reposició per aturar la destrucció de Calderí

La CUP Mollet ha anunciat avui que presentarà un recurs de reposició davant l’ajuntament de Mollet per aturar la modificació del POUM en l’àmbit del Calderí que pretén la destrucció d’aquest espai agrícola vinculat a la trama urbana de la ciutat.

L’assemblea molletana, un cop assabentada de la tramitació de nous informes municipals davant la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de la Conselleria de Territori, aportarà noves al·legacions amb el recurs de reposició i esgotarà així aquesta via davant el consistori de Mollet.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha assenyalat que “la congelació de l’executivitat del pla demostra que la seva tramitació s’ha fet de manera injustificadament precipitada i deficient quant a la justificació documental de la seva necessitat i urgència, sobretot tenint en compte les alternatives existents a l’impacte destructiu irreversible que implica per la ciutat i les generacions futures”.

Carrasco ha denunciat que les presses de l’Equip de Govern municipal (PSC-Podemos) i dels seus aliats de la dreta per destruir aquest espai patrimoni de tots els molletans i molletanes i lliurar-lo a l’especulació i interessos privats “estan fent aparèixer cada dia noves afectacions colaterals amb implicacions a la seguretat i a la qualitat de vida dels veïns i comunitats de l’entorn, com és el cas dels blocs d’habitatges propers o de l’escola Montseny als quals ja se’ls hi va imposar la instal·lació d’una benzinera sense cap consulta prèvia”.

El portaveu de la CUP de Mollet, ha criticat igualment, la venda dels terrenys públics del camp de futbol de la Zona Sud, seu de la UE Molletense, “per a lliurar-los a mans privades a través de l’empresa municipal Mollet Impulsa, que fa no gaire presentava concurs de creditors, en un nou intent d’imposar fets consumats i obtenir una liquiditat inexistent fruit dels seus errors de gestió dels darrers anys” i ha qualificat “d’exemple de mala planificació i de malbaratament de recursos públics” la venda d’aquest equipament públic “al que fa poc més d’un any es van invertir més de 300.000 euros de tots els molletans per renovar la gespa artificial i construir una coberta per una graderia lateral”.

Per a la CUP Mollet la pretensió municipal d’aquesta operació de privatització del patrimoni de tots amb promeses populistes de construcció d’un nou camp de futbol i un nou pavelló en zona inundable a escassos metres d’una empresa de risc químic “és a banda d’una espoliació de patrimoni públic, una irresponsabilitat temerària i un greuge comparatiu molt greu, quan la resta de pavellons esportius de la ciutat, com de la Riera Seca, pateixen mancances molt importants i subsisteixen miraculosament gràcies al treball desinteressat i a l’esforç dels clubs i dels seus associats”.

La CUP Mollet ha fet finalment una crida a sumar-se i a mobilitzar-se, donar suport a totes les accions i convocatòries populars a l’entorn de la lluita per evitar la destrucció de l’espai agrícola del Calderí i per l’obertura d’un debat participatiu ciutadà sobre el futur d’aquest espai, en el marc del debat global de l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) actualment en marxa.