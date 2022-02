Vaga

Mig any de vaga al 112 amb milers de trucades perdudes i cap solució

Aquest divendres es va commemorar el Dia Europeu del 112, el número d’emergències comú a tots els països de la Unió Europea, i que duu a terme una funció bàsica per a la protecció i auxili de la ciutadania davant situacions crítiques. A Catalunya, però, tenim poques raons per a la celebració. Els treballadors del 112 porten ja prop de sis mesos en vaga (des del 21 d’agost de l’any passat), i l’Administració no sembla interessada a adreçar el problema amb la diligència i l’interès que s’esperarien d’ella. Així, la plantilla segueix demandant sense descans unes condicions de treball dignes i una millora del servei.

Mentrestant, els partits del Govern, ERC i JxC, van votar en contra de la proposta per a la internalització del servei presentada al Parlament de Catalunya el 19 de gener, i en la qual van votar a favor ECP, CUP, PSC i Ciutadans. El Govern s’escuda en una Comissió d’estudi de la internalització, que hauria de començar aquest mateix febrer, malgrat que encara es desconeix quin funcionament tindrà o quin mètode seguirà per efectuar la seva avaluació. Una Comissió sobre la qual els treballadors no disposen de cap d’informació, més enllà de la seva existència.

Així, els problemes endèmics del telèfon d’emergències es mantenen. Com a mostra, el darrer trimestre de 2021 va acumular prop de 20.000 trucades sense atendre. I, dins les primeres setmanes d’aquest 2022, es van registrar com a mínim 28 dies amb incompliments dels nivells d’atenció que es requereixen al servei. La resposta d’Interior: seguir endavant amb una nova licitació que mantingui la gestió del servei en mans privades durant els propers anys.

La plantilla del 112 continua, doncs, en vaga i reclama una actuació seriosa i professional per part dels nostres representants polítics. Una actuació que demostri que, tal i com declaren en públic, estan realment orgullosos del servei que presten els professionals d’emergències. Mentre no compleixin amb les seves paraules, l’onze de febrer (11/2) ni els treballadors ni la ciutadania de Catalunya a la qual serveixen tindran res a celebrar.