Vaga 112

Comitè d'Empresa: "Treball es posa al costat de Ferrovial i pressiona al comitè del 112 per acabar la vaga"

"El passat dilluns 13 de desembre el Departament de Treball va convocar a una reunió de mediació al comitè de vaga del 112 i a l'empresa Ferrovial. Tot i que la part social desconeixia el propòsit concret de l'administració, un cop començada la trobada, els van confirmar que la companyia era qui havia sol·licitat celebrar-la. Malgrat la indefensió causada per aquest fet, les converses van continuar i ambdues parts implicades van exposar les seves propostes per finalitzar la vaga", apunta el Comitè d'Empressa del 112 de Reus

També assenyala en un comunicat que, "Treball no va trigar gaire en posar-se a favor de l'empresa, si es que en algun moment no ho havia estat (tots coneixem els vincles històrics de Ferrovial amb la Generalitat i els actuals amb ERC), tot pressionant als membres del comitè per a que exposessin les propostes pendents de ratificar amb la plantilla. Així doncs, mentre per un costat apre- tava als treballadors perquè concretessin les propostes, donava carta blanca a l'empre- sa, a qui ni tant sols exigia exposar el marge de benefici o la massa salarial i es confor- mava amb la promesa que s'entregaria aquesta última més endavant, un fet que encara no s'ha produït".

Per si no fos prou, els treballadors públics van pretendre alliçonar al comitè dient-los que un augment d'un 3% de la massa salarial ja seria motiu per estar satisfets, que es podien considerar afortunats per tenir dret a vaga o que altres col·lectius estaven con- tents amb menys. A més, van afegir que l'empresa no es podia fer càrrec de la pujada de l'IPC, considerant lògic que sigui la plantilla qui carregui amb aquesta llosa a pesar de la seva precària situació.

El comitè ha manifestat que, "Tornem a assistir atònits a un cas més de connivència entre Ferrovial i l'administració, una aliança de poders fàctics que oprimeix a la classe treballadora i que diu molt poc del partit suposadament d'esquerres (ERC) que ostenta la presidència de la Generalitat, la Conselleria de Treball i la d'Interior".

Actualment l'empresa ha fet arribar una proposta de finalització de vaga a la plantilla, qui tindrà la potestat de decidir en els pròxims dies si l'accepta com un document vàlid sobre el que negociar o si exigeix que es treballi sobre el document presentat pel comi- tè i consensuat en assemblea.