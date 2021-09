Treballadors en lluita

Els treballadors del 112 al Parlament: "No pensem desconvocar la vaga"

Delegats d’ambdòs centres del 112 mantenen una reunió amb membres de la Comissió d’Interior per tal d’exposar la problemàtica del servei i l’estat de la vaga indefinida

Membres dels Comitès del 112 de Reus i Barcelona s’han donat cita al Parlament amb diputats d’ERC, ECP, PSC, JxCat i CUP, per tal de fer-los partíceps de la situació que està vivint el Servei d’Emergències de Catalunya. Després d’incidir en els greus dèficits que pateix el 112, i que engloben tant la precarietat de condicions laborals de la plantilla com la mateixa operativitat del servei, que afecta de forma directa a la ciutadania, han deixat clar que la vaga és la única forma que han trobat per donar viabilitat a les seves reivindicacions, després d’intentar ésser escoltats per tots els mitjans possibles.

Els parlamentaris d’ERC, ECP, PSC i CUP s’han mostrat favorables a la internalització del servei, amb ERC manifestant també la necessitat de solucionar qüestions com les pobres condicions salarials i la falta de protocols interns, fins i tot abans que culmini aquest procés. La CUP els ha recordat per la seva banda que, ara per ara, el 112 no es troba recollit a la proposta legislativa d’internalització que cobreix transport sanitari i possiblement 061 i, per tant, s’ha de començar a treballar en aquesta línia, per donar la mateixa cobertura a tots els serveis públics essencials d’emergències.

Davant els exemples exposats pels Comitès sobre els recents procesos d’internalització del 112 a Balears i La Rioja (fets en tant sols 3 mesos), PSC ha remarcat que, efectivament, aquest procés no seria especialment llarg ni complex en el cas del 112 Catalunya, donada la

mida de l’organització i el fet que ja compta amb tota l’estructura de treballadors conformada i adscrita al servei. Per tant, han indicat, el que falta és que hi hagi una voluntat real per part del Govern d’ERC i JxCat, donat que es tracta d’una iniciativa que no requereix d’aprovació mitjançant llei ni, per tant, del procediment parlamentari que l’acompanyaria.

Tant els socialistes com ECP s’han compromès a seguir la qüestió en seu parlamentària fent tota la pressió possible, però han indicat que, en darrera instància, el Govern ha de moure fitxa per a què la iniciativa tiri endavant. Per la seva banda, JxCat ha expressat la seva preocupació per l’estat del servei, i han manifestat que visitaran ambdòs centres, i que restaran a l’espera que els representants dels treballadors es reuneixin amb la nova Directora del 112, Irene Fornós.

Els membres dels Comitès han agraït la bona voluntat dels assistents, tot emplaçant-los a transformar-la en fets que desencallin la situació, i han recordat que no desconvocaran la vaga mentre no hi hagi moviments en ferm per part del Govern. A un mes del començament de la vaga, Interior encara no s’ha posat en contacte amb els treballadors, el que consideren d’un desinterès preocupant, tant pel que fa a les condicions de la plantilla, com a la ciutadania de Catalunya, que és la que ha d’utilitzar aquest servei davant una emergència que moltes vegades pot adquirir la gravetat de vida o mort.