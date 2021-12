La plantilla del 112 rebutja la proposta de l'empresa

Des de dijous a dissabte passat la plantilla del 112 de Catalunya va votar l'aprovació de les demandes elaborades pel comitè de vaga juntament amb la resta de treballadores en assemblea. La proposta ha rebut l'aprovació del 88% dels votants, mentre que només s'hi ha oposat el 6%.

A més, la votació contenia un altre punt molt important. Un cop vista la proposta de l'assemblea i del comitè de vaga per una banda, i la que oferia l'empresa per acabar l'aturada per l'altra, el 78'6% dels votants han apostat per continuar negociant en base a la proposta de les treballadores, descartant així el document presentat per la companyia.

Mentrestant les negociacions continuaran aquest dilluns al Departament de Treball amb les posicions força allunyades. Malgrat els intents infructuosos de la Generalitat i l'empresa d'acabar amb la vaga per la via ràpida, sense oferir solucions reals a llarg plaç per la plantilla ni el servei, les treballadores es mantenen fermes en la seva posició. Lamentablement, aquest modus operandi del Govern i de Ferrovial enquista un conflicte que fa mesos que dura i que, fins fa cosa d'una setmana, ni un ni altre sem- blava tenir gaire interès en abordar. La conseqüència directe d'això és que les treballa- dores continuen en una situació precària agreujada per la vaga i la pèrdua de trucades no remet. Exemple d'això és que només durant el dissabte 18 de desembre se'n van perdre més de 1.000.