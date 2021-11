Els pressupostos del Govern no contempla la internalització del 112

Durant els darrers dies, els treballadors del 112, en vaga indefinida des del 21 d’agost, han sabut que el Govern de la Generalitat ha aprovat el pressupost més alt de la història per al Departament d’Interior, el que suposa una dotació de 1.599 milions d’euros. Malgrat això, l’avantprojecte de llei d’acompanyament dels pressupostos, que preveu que el Departament de Salut elabori un full de ruta per internalitzar el 061 (també en vaga des del 18 d’octubre), deixa fora, una vegada més, el Servei d’Atenció de Trucades d’Emergència de Catalunya. Els representants dels treballadors lamenten aquesta falta de compromís del Govern envers la plantilla, que fa un treball d’emissió crítica per a la ciutadania, i que malgrat tot segueix a l’expectativa sobre quina línia seguirà el Departament comandat pel Conseller Joan Ignasi Elena. Amb una plantilla de poc més de 200 treballadors, el canvi en el deficient model de gestió del 112 és una qüestió de pura voluntat política. Malgrat a la darrera reunió amb la Direcció del servei es va traslladar la ferma voluntat que hi hagués una Comissió d’estudi per a la potencial internalització, en paral·lel a la prevista per al 061, el fet que avui mateix la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, explicités que no es preveu la internalització del 112 genera inquietud i descontent en una plantilla molt desgastada per la seva precària situació. La negligència envers el servei es fa palesa quan el balanç de trucades no ateses durant el mes d’octubre ascendeix a 5.600. Aquesta situació es deriva de les deficiències estructurals que els treballadors denuncien amb la convocatòria de vaga, l’impacte de la qual no fa sinó ressaltar aquestes mancances, tenint en compte els serveis mínims establerts en un 85%.

Paral·lelament, el Comitè de vaga s’ha reunit avui amb Treball i ha pogut exposar la situació que viu el servei. A més, ha manifestat l’absoluta inadequació de la resposta rebuda per part de l’empresa a les demandes dels vaguistes, que ni tant sols respon a les necessitats manifestades per la plantilla. Els representants del Departament han rebut amb interès la informació aportada pels treballadors i comunicaran durant els propers dies quin serà el seu paper com a mediadors del conflicte. Mentrestant, i davant la manca de compromisos ferms per part de les parts interpel·lades, la vaga seguirà