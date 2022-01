Mantenir l'externalització del 112 suposarà un sobrecost per la Generalitat de gairebé 7 milions d'euros en dos anys

Mantenir el 112 de Catalunya externalitzat comporta un doble càstig per a la ciutadania. Per una banda, les empreses adjudicatàries intenten maximitzar beneficis minimitzant costos, és a dir, reduint personal i exprimint-lo al màxim, la qual cosa provoca que no es pugui garantir sempre la prestació del servei ni la qualitat d'aquest. Per altra banda, i lluny del que es podria pensar, suposa un sobrecost important i innecessari per la butxa- ca dels contribuents.

Després de molts mesos d'insistència, el Comitè de vaga del 112 ha tingut accés a la massa salarial dels treballadors i, havent calculat el cost del personal del servei, ha po- gut corroborar el que es temia, la privatització provoca el benefici d'uns quants i el per- judici de molts. Abans de parlar de números, hem de tenir en compte que la despesa en personal és pràcticament l'única i principal de les empreses que es fan càrrec de l'atenció de trucades d'emergència, ja que l'espai, el material informàtic, els tècnics i la infraes- tructura corren també a càrrec del contribuent.

Actualment, amb 215 treballadores, el cost de personal per l'empresa ronda els 492.00 euros mensuals. Tenint en compte l'augment del plus d'emergències que inclou el Plec de condicions de la nova licitació, l'adjudicatària tindria una despesa de poc més d'11.806.000 euros en dos anys, mentre que ingressarà 15.375.429,36, és a dir estaríem parlant d'un benefici superior als 3.569.000 euros, o el que és el mateix, un 23,21% dels ingressos. És cert que d'aquesta xifra s'haurien de restar les possibles sancions, que de mitjana no arriben als 50.000 euros l'any i percentualment són irrisòries.