Vaga

Interior s’obre a estudiar la internalització del 112

Diversos membres del Comitè de Vaga del 112 van reunir-se novament ahir a la tarda amb la Directora del servei, Irene Fornós, i el Secretari General del Departament d’Interior, Oriol Amorós, per seguir tractant la situació que viu el Servei d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència de Catalunya. Malgrat acaba de publicar-se una nova licitació per tal de continuar la gestió de l’operativa a través d’una empresa privada, es va manifestar la ferma voluntat de crear una Comissió d’estudi que avalui la viabilitat d’una internalització del 112, de la mateixa forma que la prevista per al 061 en base a l’acord de Govern entre ERC i CUP. Des d’Interior es va voler remarcar la bona voluntat envers el servei i els seus treballadors informant que a la nova licitació s’inclou una millora en el plus d’emergències que percep la plantilla, així com una actualització de l’IPC en els plusos propis del servei, que porten anys congelats. També la intenció de fer una major incidència en els aspectes formatius i psicosocials de la feina. Per part dels representants dels treballadors, es va remarcar novament la importància de la internalització i de la creació d’un conveni propi que no només aprofundeixi en les necessàries millores en les condicions de la plantilla, sinó que permeti gestionar el servei de manera que pugui arribar als nivells d’eficiència i excel·lència que mereix la ciutadania. En aquest sentit, es va incidir en els milers de trucades d’emergència perdudes en els darrers mesos, la manca d’un bon sistema de guàrdies, la permanent rèmora del benefici empresarial en un servei que ha de garantir la seguretat i salut ciutadanes, o el recent

Acomiadament fulminant d’un treballador sense l’aplicació prèvia del règim sancionador establert.

En paral·lel, a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya es votava la compareixença dels treballadors per exposar la seva situació davant l’hemicicle. La moció va ser aprovada, pel que aquesta hauria de produir-se en les properes setmanes.

El Comitè de Vaga celebra que finalment es pugui dur a terme aquesta compareixença, la introducció d’unes primeres millores per a la plantilla fruit de les mobilitzacions dels darrers mesos, i valora la voluntat d’entesa mostrada per Interior en la darrera reunió. Així doncs, espera que l’inici d’aquesta feina d’avaluació sobre el servei comenci al més aviat possible, per tal de no cronificar una vaga que ja porta en marxa més de dos mesos, després d’anys de precarització del Servei d’Emergències