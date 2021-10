Setmana turbulenta al 112

Durant aquesta setmana el servei del 112 ha tornat a patir incidències greus. Durant el dilluns 11 d'octubre es van perdre més de 600 trucades, però això no és tot. Aquest mati (o matinada) el centre de Zona Franca ha tingut només un gestor operatiu durant dues hores, la qual cosa ha provocat que quan el treballador ha fet el seu descans reglamentari, només s'atenguessin trucades des de Reus.

És cert que la vaga pot haver tingut certa incidència en l'episodi de dilluns, però recordem que els serveis mínims són del 85% i el seguiment de la vaga no va ser complert, la qual cosa implica que la majoria de les trucades s'haguessin perdut igualment. Pel que fa als fets ocorreguts aquest matí a Zona Franca, és evident que res a veure té amb la vaga, recordem que els serveis mínims són per torn i centre i com és lògic els treballadors amb dret a vaga sempre són menys que els que estan de serveis mínims.

Situacions com aquestes no fan altra cosa que reafirmar la situació precària en la que ens trobem les treballadores i el propi servei. Fa molt de temps que clamem, no només per unes condicions laborals dignes, sinó també per un servei de qualitat i garantista per a la ciutadania, que deixi de ser un negoci i passi a ser el què mai hauria hagut de deixar de ser, un servei públic i essencial que es gestioni com a tal.

Fets com aquests es donen al 112 amb certa freqüència i ens preocupa i molt que malgrat tot, el Secretari General d'Interior, Oriol Amoròs (ERC), ens digués en la reunió que vam mantenir la setmana passada que, sota el punt de vista del Govern, el 112 havia de seguir externalitzat. Encara ens va deixar més astorats que comentés que segons ell la gestió pública del servei no en garantia l'eficiència i que molts serveis públics funcionen millor externalitzats. Davant aquests plantejaments, que no són gaire propis de les esquerres, tot sigui dit, volem deixar clar que, sota el nostre punt de vista, l'eficiència no depèn d'on provingui el capital, sinó de qui el gestiona, de com s'organitza qui ho fa i, sobretot, quines són les seves prioritats a l'hora de gestionar el servei.