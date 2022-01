LLUITA INSTITUCIONAL

Girona ha ingressat 850.000€ més en un any gràcies a les propostes introduïdes per Guanyem

Salellas: “Avui demostrem que les polítiques redistributives són possibles si hi ha voluntat política. Els projectes verds, equitatius i per als barris que volem per Girona necessiten unes taxes progressives”

L’octubre de 2019 Guanyem Girona va permetre aprovar les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Girona després d’introduir-hi propostes de millora. Ara el principal partit a l’oposició n’ha analitzat els resultats obtinguts, que ha qualificat “d’èxit rotund”. Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de Guanyem ha explicat que el passat 2021 l’Ajuntament va ingressar més de 850.000€ que el 2019, l’any previ a la pandèmia, gràcies a les modificacions fiscal que va introduir el seu grup. Aquesta recaptació extra s’origina principalment de l’augment de l’IBI a les grans indústries, grans superfícies comercials, grans hotels i grans oficines (669.800€) i de la taxa de residus per a habitatges d’ús turístic (184.400€).

“Avui demostrem que les polítiques redistributives són possibles si hi ha voluntat política. Els projectes verds, equitatius i centrats en els barris que volem necessten unes taxes progressives i redistributives que permetin recaptar de qui té més per tal de desenvolupar projectes per a qui té menys”, ha explicat Salellas.

El principal increment recaptatori entre els cursos 2019 i 2021 prové d’una augment del 15% de l’IBI a grans superfícies comercials, grans oficines, grans hotels i a la gran indústria. En total el pressupost de l’Ajuntament ha disposat de 669.800€ més gràcies a aquesta modificació.

De l’altra, el 2019 Guanyem també va introduir un augment de la taxa d’escombraries que han de pagar els habitatges d’ús turístic. Si el 2019 cada pis turístics pagava 160€ anuals a l’Ajuntament en concepte de recollida de deixalles, la modificació del principal partit a l’oposició ho va portar al màxim permès per llei: 387€. En total les arques municipals van rebre 184.400€ més. Salellas ha qualificat aquesta mesura de canvi “molt positiu per a la ciutat”. “De mitjana els turistes generen més residus que els gironins i gironines i és important que hi hagi aquest retorn a la ciutat, que també ens permetrà desenvolupar polítiques descentralitzadores”, ha reblat.

Salellas ha contraposat les ordenances proposades per Guanyem el 2020 amb les aprovades per aquest 2022 després de l’acord entre el govern de Junts i ERC amb l’exportaveu de Ciutadans “que no van introduir mesures fiscals progressives que permetin taxar a qui més té i beneficiar a qui menys té”.

En matèria d’eficiència energètica, Guanyem també ha qualificat d’èxit els canvis que van introduir a les ordenances. L’any 2020 39 persones es van beneficiar de la bonificació del 95% de la quota de l’ICIO per instal·lar captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics mentre que l’any anterior van ser només nou persones. Tanmateix, des de la formació municipalista destaquen que en matèria d’eficiència energètica “hi ha molt camp per córrer i l’Ajuntament hauria de fer un esforç extra per fer saber totes les possibilitats en subvencions i ajudes a la ciutadania”.

Finalment, dues mesures que encara estan pendent d’obtenir resultats són la d’augmentar l’IBI dels pisos buits i la d’estudiar una taxa per als busos