LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana prioritzar les inversions culturals al Modern i als barris

La formació considera un error que el projecte de la Casa Pastors, que ja va amb sis anys de retard, sigui l’única proposta d’inversió cultural a la ciutat pels propers anys

Guanyem Girona ha demanat un canvi de rumb en les polítiques d’inversions culturals de l’Ajuntament de Girona. El principal partit a l’oposició ha posat sobre la taula la “situació precària” del projecte del Modern, que actualment està desenvolupat només en un 50%. Així, per un costat expliquen que malgrat l’equip de govern de Marta Madrenas va anunciar que a finals del 2021 començarien la segona fase de les obres, “a hores d’ara ningú sap com i quan començaran”, ha afirmat el regidor Xevi Montoya. Aquesta segona fase és la que permetrà començar a utilitzar una nova sala-auditori per a les arts escèniques a la ciutat, un dels elements que més s’ha reclamat des dels sectors culturals els últims anys.

D’altra banda, Montoya es mostra preocupat perquè els fons europeus que han permès promoure l’activitat a l’edifici i consolidar una Oficina de Foment de la Creació Cultural s’acaben en els propers mesos i “ningú ha explicat com es mantindrà aquesta activitat, ja sigui consolidant les places dels treballadors o donant continuïtat a l’activitat que s’ha desenvolupat en els últims anys”. Montoya ha elogiat la tasca desenvolupada durant aquest temps i ha subratllat que “ha permès un creixement de la proposta formativa i creativa en l’àmbit cultural de la ciutat”.

De fet, tal i com indiquen des de Guanyem, en l’últim pressupost, aprovat pel govern Madrenas i l’exregidor de Ciutadans, no hi ha ni partides d’inversions ni tampoc de pressupost ordinari per poder sostenir tota l’activitat actual. Montoya ha afirmat: “ens preocupa que una vegada més ens trobem amb un projecte “bolet” que haurà donat fruits durant quatre anys i ara podria quedar aturat per una manca de planificació estratègica del govern”.

En aquest sentit, Guanyem Girona ha demanat un canvi en les polítiques públiques que està desenvolupant el Govern Madrenas per així situar un horitzó i un projecte per l’edifici del Modern perquè aquest no sigui “una capsa buida”.

Així mateix, aquest canvi de rumb proposat per Guanyem hauria d’incloure partides per fomentar la cultura als barris, ja sigui amb nous programes o amb inversions per situar espais de creació i foment de la formació artística com en el seu moment va ser la Marfà, a Santa Eugènia. Per començar, per exemple, es podria recuperar la proposta de la Biblioteca a la Casa de Cultura, pendent des de 2015.

“L’error” del Santos Torroella

La proposta de Guanyem surt a la llum després que fa uns dies es fes públic que l’Ajuntament havia perdut més de 775.000€ en subvencions per no complir amb els terminis fixats pel Museu de la Casa Pastors derivat del Fons Santos Torroella, un projecte que ja ha costat 4 milions d’euros públics i que va amb sis anys de retard. La darrera proposta parla que el Museu s’obrirà durant el 2026 tot i que, a hores d’ara, encara no té ni proposta.

“La idea del Museu davant de la Catedral xoca amb la idea compartida de descentralitzar les inversions i el pressupost cultural a la ciutat i també amb la proposta de dinamitzar i fomentar la creació artística, també en les arts plàstiques”, ha explicat Montoya. Dues idees estratègiques que són “de consens”, segons s’ha repetit en el plenari municipal, entre les forces polítiques amb representació municipal.

“Girona es mereix un pla estratègic cultural a la ciutat que situï la creació, la formació i la presència als barris com a eixos vertebradors del futur cultural a la ciutat. Una proposta que superi herències enverinades i que contempli també la inversió en equipaments museístics ja existents a la ciutat que necessiten d’una actualització per poder mantenir la seva qualitat després d’anys sense inversió pública”, ha reblat el regidor de Guanyem.