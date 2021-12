LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona identifica el preu del lloguer i la manca d’habitatge com el principal problema social a Girona

Al ple del proper 20 de desembre s’aprovarà la mobilització d’un solar propietat de l’Ajuntament de Girona a Can Gibert amb l’objectiu de destinar-lo a la construcció d’una promoció d’habitatge de protecció oficial que permetrà generar aproximadament 48 noves llars destinades a joves d’entre 18 i 34 anys. El procés s’inicia dos anys després que Guanyem Girona introduís aquesta mesura en els pressupostos de l’any 2020, pactats amb el govern de JxCat, llavors en solitari. En la negociació entre el principal partit a l’oposició, l’executiu de Marta Madrenas es va comprometre a mobilitzar terrenys municipals a la promoció d’habitatge social que ara es porta a ple així com la inclusió d’una partida de 500.000€ en compra d’habitatge públic que acabava amb “gairebé una dècada sense polítiques que frenessin l’increment del preu de l’habitatge a Girona”.

Cristina Andreu, regidora de Guanyem Girona, s’ha congratulat per la concreció de la proposta tot i que ha lamentat els gairebé dos anys de retard: “Avui Girona fa una petita passa en la lluita contra l’emergència habitacional. Els preus d’un lloguer que xuclen bona part dels sous de les famílies i la manca d’habitatges continua sent el principal problema de les famílies gironines”. En el mateix paquet de negociacions per al foment de les polítiques d’habitatge també hi havia la mobilització d’un altre solar a Can Gibert. Aquest ha d’anar destinat a la promoció d’un projecte de cohabitatge però des de Guanyem també han lamentat que a dia d’avui “no hi ha concreció sobre el futur d’aquest solar”.

Així, Andreu ha reiterat la necessitat de continuar invertint en habitatge públic així com en la necessitat de fomentar iniciatives que augmentin el parc d’habitatges de la ciutat. En aquest sentit, la representant de Guanyem també ha volgut recordar que la inversió de 4 milions d’euros en compra d’habitatge públic que va negociar la seva formació amb el govern el març passat permetrà “alleujar la problemàtica”.

Tanmateix, Andreu ha tornat a qüestionar el pressupost de 2022 que Junts i ERC van aprovar amb el suport de l’exregidor de Ciutadans i que eliminava per complet aquesta partida en compra d’habitatge. La representant gironina ho ha definit com “una oportunitat perduda per consolidar la inversió més necessària pel futur benestar de les gironines i gironins”.