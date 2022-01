Xavier Villarreal substituirà Xevi Montoya com a regidor de Guanyem Girona

Villarreal vol “ajudar a construir la Girona dels barris des de l’Ajuntament”

L’activista veïnal de Santa Eugènia Xavier Villarreal, de 45 anys, serà el substitut del fins ara representant de Guanyem Girona, Xevi Montoya, que dilluns passat va participar en el seu últim i que properament deixarà l’acta de regidor.

Villarreal és mecànic de professió i ha participat en diverses iniciatives veïnals al barri de Santa Eugènia com el projecte “Escudella solidària o la Mesa d’Entitats per la Participació. Ha exercit també de coordinador de col·lectiu d’AFAs i AMPAs a la ciutat de Girona i és autor del llibre Municipalisme i canvi climàtic: preparar els municipis per l’emergència climàtica. Una estratègia.

“Els últims governs de Girona fa massa temps que donen l’esquena als barris de la ciutat. Com a regidor de Guanyem vull ajudar a construir la Girona dels barris i frenar una desafecció creixent a la ciutat”, ha explicat el qui serà regidor de la formació municipalista.