LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona critica l’aprovació de les tarifes del bus urbà perquè es mantenen entre les més cares de l’Estat

Pèlach: “Per incrementar el nombre d’usuaris cal augmentar freqüències i línies i reduir preus, però ens trobem que el nombre de quilòmetres als quals arriba el bus urbà ha disminuït en els darrers anys”

Girona va aprovar dilluns al plenari municipal l’ordenança que regula els preus del transport públic. En el mateix punt es va votar la prohibició permanent del pagament en metàl·lic a les línies urbanes d’autobusos. La mesura, aplicada provisionalment durant la pandèmia, va rebre el suport de tots els grups municipals excepte Guanyem Girona. Laia Pèlach, regidora de la formació municipalista, va defensar el seu vot en contra argumentant que es consolidaven uns dels preus més cars de transport col·lectiu a tot l’estat i que la prohibició de pagar en metàl·lic “és una mesura que ja està provocant problemes en col·lectius com la gent gran, els menors d’edat, les persones en situació irregular o les persones que utilitzen el transport públic de manera esporàdica”.

“Per augmentar el nombre d’usuaris cal augmentar freqüències i línies i reduir preus però ens trobem que el nombre de quilòmetres als quals arriba el bus urbà ha disminuït en els darrers anys”, ha replicat Pèlach. El discurs de Pèlach s’emmarcava en una crítica per la “manca d’aposta política” en el transport públic. Tanmateix, la regidora de Guanyem sí que va valorar positivament la gratuïtat de la Girocleta durant un any als joves que compleixin 16 anys i va demanar formació per a aquests nous usuaris així com que es prioritzin els instituts de secundària per a les futures parades de Girocleta.

Des de Guanyem consideren que la prioritat passa per “unificar el desgavell en els mètodes de pagament entre les línies gestionades per Teisa i les de TMG”. Actualment Girona disposa de quatre línies d’autobús, aquelles que també connecten amb Salt i Sarrià de Ter, que estan gestionades per l’empresa Teisa, la qual sí que permet el pagament amb metàl·lic, un sistema que esdevé obligatori quan els datàfons no funcionen. Mentrestant les vuit línies restants, gestionades per TMG, obliguen a pagar amb targeta.

Des de Guanyem demanen que el govern “posi fil a l’agulla d’una vegada per acabar amb aquesta anomalia que ja fa massa temps que dura”.