LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona proposa millores a les ordenances municipals per fer-les més equitatives i sostenibles

· Entre d’altres, la formació proposa una bonificació més progressiva de l’IBI a les famílies nombroses o crear “àrees d’especial interès per a la rehabilitació” als barris

Guanyem Girona ha presentat un seguit d’al·legacions a les ordenances municipals que es van aprovar en primera instància al ple del passat octubre amb el suport del govern (Junts i ERC) i gràcies a l’abstenció de l’exregidor de Ciutadans. La formació, que recorda que ja va fer arribar aquestes propostes al govern fa uns mesos, ara les ha entrat per via formal amb l’objectiu que s’incorporin a la proposta que anirà al plenari municipal del 20 de desembre. Dolors Serra, regidora de Guanyem, ha dit que la proposta de la seva formació “millora substancialment les ordenances” i que les fa “més equitatives i sostenibles”.

Així, per exemple, posen sobre la taula la possibilitat d’establir diferents percentatges de bonificació d’IBI per a famílies nombroses en funció del nombre de fills i segons els ingressos que entrin a la llar. Actualment Girona disposa només, d’un únic percentatge de bonificació del 60% a les famílies nombroses sense recursos. És a dir, amb les ordenances actuals una família amb tres fills amb ingressos inferiors a 39.000€ té el dret a veure bonificat el 60% de l’IBI mentre que la proposta de Guanyem permetria dividir-ho en més trams i per tant ser més progressiu: una família amb tres fills i menys de 20.000€ d’ingressos veuria augmentat fins al 90% la bonificació de l’IBI mentre que una altra amb uns ingressos d’entre 20.000€ i 40.000€ podria tenir un percentatge del 70%.

Una de les voluntats de Guanyem també és revertir la tendència segregadora per barris que viu Girona els últims anys. Així, per recuperar l’atractiu de barris que s’estan quedant enrere, el principal partit a l’oposició proposa modificar l’ordenança reguladora sobre l’impost de construccions i obres. Guanyem vol establir “àrees d’especial interès per a la rehabilitació” tenint en compte criteris com la degradació dels edificis i el nivell de rendes de les famílies que hi viuen. Actualment es bonifica el 40% de l’impost a les reformes fetes en edificis construïts abans de 1965. Guanyem assenyala que el deteriorament del parc d’habitatge als barris d’edificis dels 70 i 80 fa necessari eliminar aquest requisit per fomentar que pisos en mal estat construïts posteriorment també es puguin rehabilitar.

Un altre objectiu de Guanyem és reduir la temporalitat en el treball. Així per incentivar que les empreses ofereixin més estabilitat proposen una bonificació del 50% de la quota sobre activitats econòmiques si incrementen un 25% els treballadors fixos o si utilitzen la borsa del Servei Municipal d’Ocupació per contractar persones amb risc d’exclusió social.

Les modificacions de Guanyem també busquen beneficiar aquelles empreses que per motius diversos hagin hagut de tancar durant uns mesos. Així, recullen una proposta per dividir la quota de la taxa d'escombraries en dos semestres enlloc de fer-ho anualment com fins ara. D’aquesta manera, si el negoci ha estat tancat la meitat o més de l'any només hauria de pagar la part proporcional de la taxa. En una línia similar, la formació municipalista proposa introduir una bonificació fiscal a les persones que apostin pel compostatge a la llar amb l’objectiu d’afavorir la lluita contra l’emergència climàtica.

El plec de mesures que Guanyem portarà a ple també té la voluntat de recuperar diners que l’Ajuntament ha deixat d’ingressar en els últims anys a l’hora de cedir espai públic. Proposen recuperar la taxa de rodatges quan es faci ús de la la via pública o eliminar l’exempció de la taxa a les entitats privades que hagin rebut una subvenció municipal o disposin de conveni pel desenvolupament d’una activitat.

10€ per autobús turístic

Així mateix, la proposta de Guanyem també busca que el turisme tingui un retorn a la ciutat amb l’establiment d’una taxa per estacionament de 10€ per autobús. Serra ha definit com una “anomalia” que Girona encara no disposi d’aquest tipus de taxa i ha explicat que la gran majoria de ciutats amb una pressió turística similar a la de Girona “fa anys que apliquen mesures reguladores”.