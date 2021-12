Ha mort en Manel Arcusa, històric lluitador independentista de Terrassa

Ha mort aquesta nit als 83 anys després de dies hospilalitzat per una greu afecció mèdica

En Manel Arcusa i Bayo va néixer a Alcalà de la Selva (Terol) el 1938. Als 4 anys la seva família es va traslladar a Terrassa, a causa del desterrament del seu pare, antic combatent republicà.

Durant la seva infància la família Arcusa va viure en una casa de pagès als afores de Terrassa, sense documentació i amagats de les visites de la Guàrdia Civil, que escorcollaven repetidament el mas. Per aquest motiu, ja que no estaven empadronats, no va acudir a l’escola fins als 9 anys. I als 13 anys, el petit Manel Arcusa va començar a treballar.

Amb 18 anys entrà a treballar a Tallers Agut de Terrassa, on inicià el compromís polítics: com enllaç sindical i més endavant com a president de la Secció d’electromecànica, en el ram del metall.

Col·laborà amb les Joventuts Obreres Cristianes i el 1964 entrà a militar al Front Nacional de Catalunya (FNC). Per aquest motiu fou detingut i empresonat una setmana, mentre realitzava activitats sindicals, el 1973. Durant tres anys treballà de manera clandestina per al FNC. En aquest sentit, formà part de l’estructura armada de l’anomenada “La Casa” (i descrita per EPOCA per la policia espanyola) i mantingué un estret lligam i compromís amb el seu company de l’Hospitalet Ton Ribas.

El 1975 s’alliberà per a la Unió Sindical Obrera (USO), activitat com a sindicalista que mantingué quatre anys.

Quan el FNC es va dissoldre va deixar la militància política activa, tot i que sempre ha assistit a actes independentistes i dissidents. Li fou concedida la medalla del FNC.