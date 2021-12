Impunitat policial

Avui, "Nosotros No Olvidamos" al Canal 33

Després de molt intentar-ho, "Nosotros No Olvidamos" s'emetrà a la TV pública catalana. Això sí, a les 23h 59 de la nit i al canal_33.

Ahir els carrers de l'Hospitalet de Llobregat es van fer ressò dels 29 anys de la mort de Pedro Álvarez a mans d'un policia nacional espanyol, impune fins avui. El principal sospitós és un policia nacional, però el cas es va arxivar i l'Audiència de Barcelona va rebutjar recentment que es reobrís.

L'Audiència va desestimar el recurs de la família el passat 5 d'octubre en considerar que el cas ja havia prescrit perquè fa més de vint anys que es va tancar el sumari contra el principal sospitós, un agent de la Policia Nacinal espanyola, el 1995. La família demanava que el termini comencés a comptar des de l'any 2000, ja que aquell any es va practicar una última diligència, però aquesta va ser contra una altra persona.

Per conèixer tota la història d'aquest cas i les mostres d'escalfor que ha rebut durant aquests 29 anys, cal veure el vídeo Nosotros no olvidamos, de la productora de l'Associació Col·lectiva Audiovisual per a la Transformació Social (ACATS), aquesta nit s'emetrà a la TV pública catalana. Això sí, a les 23h 59 de la nit i al canal_33.

El documental explica la inesgotable lluita de la família Álvarez, i de la Plataforma que les envolta, per reclamar justícia per l'assassinat, fa 27 anys, del jove de 20 anys, suposadament a mans d'un agent de la Policia Nacional espanyola, a l'Hospitalet de Llobregat. Un llarg camí d'anys i de tota mena d'accions per exigir la resolució d'un crim impune, el qual s'ha trobat sempre, amb totes les portes tancades, per ser-hi resolt.

El documental s'ha vist en nombrosos de casals, Ateneus i entitats d'arreu el Països Catalans. Aquesta nit, un dia abans de que es compleixin els 29 anys de l'asssessi

Ara fa 29 anys

La nit del 15 de desembre de 1992, el jove de 20 anys Pedro Álvarez acompanyava a la seva parella Yolanda a casa quan, just després d’acomiadar-se, un cotxe que circulava a gran velocitat va estar a punt d’atropellar-la. Això va desencadenar una discussió que va ser resolta de forma cruel pel conductor, qui li va disparar tres trets al jove, que va ingressar mort a l’Hospital de Bellvitge. Dies després va ser detingut un membre de la policia nacional espanyola, José Manuel S.F, com presumpte autor dels fets, però va ser exculpat per falta “de proves concloents”, encara que totes les evidències apuntaven cap a ell.

El cas Pedro Álvarez va rebre el suport per un ampli moviment social contra l’abús de poder que s’ha convertit en el més antic d’Europa. Milers de persones van sortir al carrer per a demanar justícia pel cas, es van tancar en esglésies i es van entrevistar amb altes personalitats, que van prometre una ajuda que mai va arribar. Al desembre de 1996, Juan José Álvarez, el pare del jove, va iniciar una vaga de fam i va recollir 5000 signatures perquè es reobrís el cas. Dos mesos després d’iniciar-la va aconseguir obrir noves línies d’investigació, però la veritat és que ningú ha comunicat noves notícies als advocats de la família. L’any 2000 l’Audiència Provincial va tornar a arxivar el cas i ara, es troba a punt de prescriure.

Cal remarcar que, la jutgessa del cas que va deixar en llibertat el detingut (el policia només va estar 6 dies detingut) va ser María José Magaldi Paternostro (finalment va arxivar la causa l'any 1995). La jutgessa va ser doblement ascendida al cap de poc temps. Primer a un jutjat penal de Barcelona i després a l’Audiència Provincial (María José és germana de la fiscal Ana Magaldi Paternostro que l'any 2017 va investigar l'expulsió de policies d'hotels, per "delicte d'odi").